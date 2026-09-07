Sabah sabah göreni şaşırttı: Altın sert düştü, yükseliş için gözler ABD'de

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlemlerinde yeniden satış baskısı altında kaldı.

Altının ons fiyatı Asya seansında 4.395 dolar çevresine kadar gerileyerek psikolojik açıdan yakından izlenen 4.400 dolar sınırının altını gördü.

ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

Cuma günü başlayan satışın yeni haftaya taşınmasında Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) gelen güçlü istihdam rakamları belirleyici oldu. Verinin ardından piyasadaki Amerikan Merkez Bankası (Fed) beklentileri hızla değişirken, faiz getirisi bulunmayan altının üzerindeki baskı arttı.

İSTİHDAM BEKLENTİYİ ÜÇE KATLADI

ABD’de tarım dışı istihdam ağustos ayında 162 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi yalnızca 56 bin kişilik artış yönündeydi. Temmuz ayındaki 21 bin kişilik artışın ardından gelen bu güçlü sıçrama, ABD iş gücü piyasasında beklenenden daha dirençli bir tablo bulunduğu düşüncesini güçlendirdi. Altın açısından asıl olumsuz fiyatlama da burada başladı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,1 SEVİYESİNDE KALDI

ABD’de işsizlik oranı ağustosta yüzde 4,1 seviyesinde değişmeden kaldı. Güçlü istihdam artışıyla işsizlik oranının birlikte değerlendirilmesi, Fed’in kısa vadede ekonomiyi desteklemek için faiz indirimine ihtiyaç duymadığı algısını güçlendirdi.

Piyasa açısından tartışma artık faiz indiriminin zamanlamasından çok, enflasyon yeniden güçlenirse Fed’in bir kez daha faiz artırıp artırmayacağına kayıyor.

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 58,3’E ÇIKTI

İstihdam raporu öncesinde eylül ayında faiz artışı ihtimali yaklaşık yarı yarıya fiyatlanıyordu. Güçlü verinin ardından bu oran yüzde 58,3 civarına yükseldi. Bu değişim altın açısından önem taşıyor.

Fed faizinin daha uzun süre yüksek kalması veya yeniden artırılması, ABD tahvillerini daha cazip hale getirirken faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini yükseltiyor.

ALTINI VURAN ASIL DEĞİŞİM

Altın son dönemde jeopolitik risklerden destek bulmasına rağmen faiz beklentilerindeki değişime karşı hassas kalmayı sürdürüyor. Güçlü ekonomik veri, yüksek faizlerin devam edebileceği beklentisini güçlendirdiğinde güvenli liman talebi tek başına fiyatı yukarı taşımaya yetmeyebiliyor.

Bu nedenle 4.400 doların altındaki hareket yalnızca teknik bir seviye kaybı değil, piyasanın Fed politikasına ilişkin hesabının yeniden değiştiğinin de işareti olarak görülüyor.

ORTADOĞU GERİLİMİ ALTINI ÇİFT YÖNLÜ SIKIŞTIRIYOR

ABD ile İran arasında hafta sonunda deniz taşımacılığına yönelik karşılıklı saldırılar gerilimi artırdı. Normal şartlarda böyle bir gelişme altına güvenli liman talebi getirebilir. Ancak petrol arzının zarar görebileceğine ilişkin kaygılar fiyatları yukarı iterse sonuç tersine dönebilir.

Daha pahalı petrol ABD enflasyonunu besleyebilir, yüksek enflasyon da Fed’in faiz artışına gitme ihtimalini yükseltebilir. Piyasa bu nedenle alışılmışın dışında bir denklemle karşı karşıya bulunuyor; jeopolitik risk altını yukarı çekerken aynı gerilimin petrol ve enflasyon üzerinden oluşturduğu faiz baskısı altını aşağı itiyor.

Önümüzdeki günlerde hangi etkinin ağır basacağı büyük ölçüde petrol fiyatlarının seyri ve ABD’den gelecek yeni enflasyon rakamlarına bağlı olacak.

TEKNİK SEVİYELER VE KRİTİK EŞİKLER

Teknik görünümde 4.405 dolar çevresi kısa vadede ilk önemli bölge olarak öne çıkıyor. Altının yeniden bu seviyenin üzerine çıkması, 4.400 doların altındaki hareketin kalıcı olup olmadığı açısından izlenecek.

Bu bölgenin altında kalıcılığın artması durumunda satış baskısının bir sonraki önemli teknik desteğe doğru genişlemesi mümkün olabilir. Altının ons fiyatında yaklaşık 4.350 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama, mevcut görünümde en önemli desteklerden biri olarak öne çıkıyor.

Fiyatın bu ortalamanın üzerinde kalması orta vadeli yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Ancak 4.350 doların aşağı kırılması, satışların hızlanabileceği yeni bir alan açabilir. 4.350 dolar desteğinin de kaybedilmesi durumunda teknik görünümde yaklaşık 4.260 dolar bölgesi öne çıkıyor. Bu seviye alt Bollinger bandının bulunduğu bölgeye yakın olması nedeniyle olası alımların yeniden güçlenebileceği alanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Böyle bir hareket, 4.400 doların yalnızca kısa süreli değil daha belirgin bir aşağı kırılmaya dönüştüğü anlamına gelebilir. Altın yeniden toparlanırsa ilk önemli direnç yaklaşık 4.465 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölge 20 günlük Bollinger orta bandına yakın seyrediyor. 4.465 doların üzerine güçlü bir dönüş, kısa vadeli satış baskısının azaldığını gösterebilir. Alıcıların kontrolü daha güçlü biçimde ele geçirmesi durumunda üst tarafta yaklaşık 4.675 dolar bölgesi izlenecek.

HAFTANIN ENFLASYON SINAVLARI KAPIDA

Altının yönü açısından haftanın ilk büyük testi 10 Eylül 2026 Çarşamba günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi olacak.

Veri Türkiye saatiyle 15.30’da yayımlanacak. Üretici fiyatlarında beklenenden güçlü bir artış, maliyet baskılarının sürdüğüne işaret ederek faiz artışı beklentisini destekleyebilir. Daha düşük bir rakam ise istihdam verisinin yarattığı baskıyı kısmen hafifletebilir. Asıl kritik veri ise 11 Eylül 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak ağustos ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi olacak.

Bu veri Fed’in 15-16 Eylül 2026 toplantısından önce göreceği son büyük enflasyon göstergelerinden biri olacak. Enflasyonun güçlü gelmesi eylül ayında faiz artırımı ihtimalini daha da yukarı taşıyabilir.

Belirgin bir yavaşlama ise mevcut fiyatlamanın yeniden çözülmesine ve altının kayıplarının bir bölümünü geri almasına alan açabilir. Türkiye’de gram altının yönünde ons fiyatındaki hareket kadar dolar/TL de belirleyici olmaya devam ediyor. Ons altındaki düşüşün kurdaki yükselişle karşılanması, küresel fiyat hareketinin gram altına daha sınırlı yansımasına neden olabilir. Bu nedenle Türk yatırımcı açısından yalnızca 4.400, 4.350 ve 4.260 dolar seviyeleri değil, döviz kurundaki hareket de önem taşıyor. Eylül ortasına kadar altının yönünü istihdamın ardından enflasyon, petrol and Fed üçlüsü belirleyecek.