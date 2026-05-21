Rezervler dalgalı: Bu kez kayıp var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yakından takip ettiği haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Ortadoğu'daki savaşın ardından son haftalarda başlayan toparlama yeniden ivme kaybetti. 14 Mayıs ile sona eren haftada Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde yeniden bir gerileme yaşandı. Toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 2 milyar 959 milyon dolar azalarak 168 milyar 570 milyon dolar seviyesine çekildi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Toplam rezervdeki düşüşe rağmen, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi tarafında pozitif seyir devam etti. 1 Mayıs haftasında 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 14 Mayıs itibarıyla 670 milyon dolar artış kaydederek 61,23 milyar dolara yükseldi.

Döviz cephesindeki bu istikrarlı giriş, rezervlerin nakit bacağını desteklemeyi sürdürdü.

DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ: ALTIN REZERVLERİ ERİDİ

Toplam rezervlerin bir önceki haftaki 171 milyar 529 milyon dolarlık zirveden gerilemesindeki temel etken, altın rezervlerinde yaşanan değer kaybı oldu. Küresel emtia piyasalarındaki dalgalanmaların ve fiyat hareketlerinin yansıması olarak, Merkez Bankası'nın elindeki altın rezervlerinin değeri 110 milyar 965 milyon dolardan 107 milyar 340 milyon dolara geriledi.

Bir önceki hafta yüzde 3,7 oranında güçlü bir büyüme kaydeden toplam rezervlerin, bu hafta altın fiyatlarındaki kar satışları ve küresel ons altındaki frenleme nedeniyle teknik bir düzeltme yaşadığı belirtiliyor.