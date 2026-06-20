Resmi Gazete'de yayımlandı: İzinsiz yapıdan belgesiz hayvan taşıyana... Cezalar can yakacak!

"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen hayata geçti. Tarım arazilerinden enerji santrallerine, izinsiz yapılardan tütün piyasasına kadar birçok alanda yeni cezalar ve kurallar getirildi.

ÇELTİK TARLALARINA MESAFE AYARI

Yeni yasal düzenlemeye göre, çeltik ekim alanları il ve ilçe merkezlerinde imar sınırlarına en az 500 metre mesafede kurulabilecek. Köy ve mahallelerde ise bu sınır 50 metre olarak belirlendi. Uzaklık ölçümleri, köy veya mahalledeki en dış ev ile çeltik tarlasının en yakın noktası baz alınarak yapılacak.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNE İDARİ PARA CEZASI

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından belirlenen işletme programlarına ve talimatlara uymayan hidroelektrik enerji üretim tesislerine yaptırım uygulanacak. Eksikliklerini gidermeyen şirketlere, tesisin kurulu megavat gücü başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası kesilecek. Toplam ceza tutarı ise 250 bin liranın altında ve 5 milyon liranın üstünde olamayacak.

SU YAPILARINDA SORUMLULUK VE KARBON YUTAK ORMANLARI

CNBC-e'nin aktardığı habere göre; su tesislerinden kaynaklanabilecek kaza ve kayıpların önüne geçmek amacıyla il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve ilgili diğer kurumlar, kendi yetki alanlarında koruyucu güvenlik tedbirlerini almakla ve DSİ'yi bilgilendirmekle yükümlü kılındı.

Mülkiyeti DSİ'ye ait su yapıları ve servis yolları amacı dışında kullanılamayacak. Mecburi hallerdeki kullanım durumunda, doğacak zararlardan kullanan kişi veya kurumlar sorumlu tutulacak.

Diğer yandan, Orman Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ormanların sera gazı tutma kapasitesini yükseltmek için karbon yutak ormanları (atmosferdeki karbonu tutarak ve depolayarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olan ekosistem) kuracak.

DSİ PROJELERİNE 15 YIL EK SÜRE VE 2/B DÜZENLEMESİ

Lisans şartı aranmaksızın DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki projeler ile önceki yıllara ait yatırım programlarında yer alan projelerin süresi uzatıldı. Daha önce 31 Aralık 2025 olarak belirlenen sınır, 31 Aralık 2040 tarihine kadar esnetildi.

Ayrıca Orman Kanunu'nun 2/B maddesi doğrultusunda iptal edilen veya orman kadastrosu tutanaklarında sahanın bulunmadığı belirtilen alanlarda, şartları taşımadığı net olarak tespit edilen bölgeler haricinde, Orman Genel Müdürlüğü'nün incelemesiyle yeniden 2/B uygulamaları hayata geçirilebilecek.

ŞEKER PANCARI FİYATINDA 'MUTABAKAT' DÖNEMİ

Üreticileri yakından ilgilendiren bir diğer madde ise şeker pancarı alımlarında yapıldı. Şeker pancarı fiyatları artık her yıl şeker fabrikası işleten tüzel veya gerçek kişiler ile üreticiler veya temsilcileri arasında yapılacak mutabakat sonucunda belirlenecek.

İZİNSİZ YAPILARA ABONELİK YASAKLANDI: 100 BİN LİRA CEZA

İzin alınmadan inşa edilmiş her türlü yapı ve tesise kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, doğalgaz ve su bağlantısı ile abonelik verilmesi yasaklandı. Bu kurala aykırı hareket eden, yani izinsiz yapılara abonelik açan kurumlara her bir abone başına 100 bin lira idari para cezası kesilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN BELGESİZ HAYVAN SEVKİNE AĞIR FATURA

Canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği zorunlu belgeleri yanında bulundurmayan hayvan sahiplerine yüksek miktarda cezalar geliyor. Söz konusu eksiklik durumunda sığır cinsi hayvanlar için baş başına 7 bin 863 lira, keçi ve koyun türleri için ise hayvan başına 1204 lira para cezası uygulanacak.

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASINDA YAPTIRIMLAR

Tütün, makaron, sigara filtresi, yaprak sigara kağıdı, tütün mamulü ve alkollü içkiler sektöründe yetkisiz faaliyet gösteren kişi ve kurumlara eksikliklerini gidermeleri için 15 günden az olmamak üzere süre tanınacak ya da yazılı uyarı yapılacak.

Verilen sürede eksikliğin giderilmemesi veya aynı hatanın 5 yıl içinde ikinci defa tekrarlanması durumunda 100 Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar para cezası kesilecek. İhlalin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise firmanın faaliyet belgeleri iptal edilecek.