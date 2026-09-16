Renault ve Geely imzasıyla sualtında çalışabilen hibrit motor üretildi

Zorlu arazi koşullarında görev yapan SUV ve Pick-up modelleri için geliştirilen bu ünite, 1,1 metre derinlikteki suda araç hareket halindeyken dahi sorunsuz çalışabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

SUALTINDA KESİNTİSİZ PERFORMANS VE IPX8 SERTİFİKASI



HORSE B20’yi muadillerinden ayıran en temel özellik, tamamen su geçirmez yapısı sayesinde ulaştığı IPX8 dayanıklılık standardıdır. Derin su geçişlerinde ve dik yamaç tırmanışları gibi yüksek yük altında dahi performansını koruyan motor; tamamen sızdırmaz gövdesi, motor-şanzıman arası özel conta sistemleri ve suya dayanıklı sensörleriyle dikkat çekiyor. Araç suya girdiğinde, akıllı kontrol sistemi sensör verilerini analiz ederek güç dağılımını ve gaz tepkilerini otomatik olarak ayarlıyor.

YÜKSEK VERİMLİLİK VE MÜHENDİSLİK DETAYLARI



Hibrit (HEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve menzil uzatıcılı elektrikli araç (REEV) mimarilerine uygun olarak tasarlanan motorun öne çıkan teknik özellikleri şunlar:

Güç ve Tork: Versiyona bağlı olarak 190 - 252 hp (140 - 185 kW) güç ve 300 - 380 Nm tork üretiyor.

Hafif Mimari: Yüksek performansına rağmen toplam ağırlığı sadece 130 kg ile sınırlandırılmış durumda.

Maksimum Verim: Miller çevrimiyle çalışan ünite, yüksek basınçlı enjektörleri ve özel emme tasarımı sayesinde %48,4 gibi rekor bir termal verimlilik oranına ulaşıyor.

Gelişmiş Soğutma ve Yağlama: Yüksek sıcaklıklarda ve dik tırmanışlarda ideal çalışma sıcaklığını koruyan çift soğutma sistemi ve değişken deplasmanlı yağ pompası entegre edilmiş.



İLK KEZ GEELY GALAXY CRUİSER 700'DE KULLANILDI



İlk olarak 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen HORSE B20, test aşamasını başarıyla tamamlayarak seri üretime geçti. Renault ve Geely ortaklığının bu yeni motoru, Çin pazarında yer alan arazi aracı Geely Galaxy Cruiser 700’ün şarj edilebilir hibrit sisteminde, markanın 3 vitesli akıllı şanzımanı (HORSE 3DHT230) ile eşleştirilerek yollara çıktı.