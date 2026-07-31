Prens Selman Türk akaryakıt devi için harekete geçti: Tabelalar değişecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yönetimindeki dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Saudi Aramco ile Türkiye'nin akaryakıt devi OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ arasındaki ortaklık görüşmelerinde yeni bir aşamaya gelindiği konuşulmaya başlandı.

Sektör kaynaklarına göre Saudi Aramco'nun Güzel Enerji'ye yüzde 30 ortak olması öne çıkarken, tarafların süreci yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

PRENS SELMAN TÜRK AKARYAKIT DEVİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sektör kaynaklarına göre, Saudi Aramco'nun TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markalarını bünyesinde bulunduran Güzel Enerji'ye yüzde 30 oranında ortak olması üzerinde duruluyor.

Kaynaklar, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Türkiye akaryakıt sektöründe önemli bir marka değişiminin yaşanabileceğini öne sürdü.

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan da daha önce yaptığı açıklamada Saudi Aramco ile ortaklık, iş birliği ve ticari konularda görüşmeler yürütüldüğünü doğrulamıştı.

Doğan, Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklığın gündemde olabileceğini söylemişti.

TABELALAR DEĞİŞECEK

Sektör temsilcilerine göre ortaklığın hayata geçmesi halinde istasyonlarda kullanılan TotalEnergies markasının yerine Aramco markasının kullanılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynaklar, bunun yalnızca ortaklık değil, aynı zamanda marka dönüşümünü de beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.

OYAK, 2020 yılında Demirören Holding bünyesindeki TOTAL Oil Türkiye ve M Oil'i satın alarak bu şirketleri Güzel Enerji çatısı altında birleştirdi.

Bugün Türkiye genelinde binin üzerinde akaryakıt istasyonuna sahip olan şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'daki depolama tesisleri ile faaliyet gösteriyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 Mart verilerine göre Güzel Enerji, motorin ve benzin satışlarında pazar payı bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü dağıtım şirketi konumunda.

TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Akaryakıt sektöründeki ortaklık görüşmeleri, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında artan iş birliğinin son halkası olarak değerlendiriliyor.

İki ülke arasında Karaman ve Sivas'ta toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali yatırımı için de çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın projeye ilişkin hazırlıkları yürüttüğü belirtiliyor. (ANKA)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Saudi Aramco'nun stratejik yönetimini elinde bulunduruyor. 2015'ten bu yana şirketin kararları Selman'ın başkanlık ettiği konsey tarafından yönlendirilirken, liderliğinde Aramco'nun bir bölümü halka arz edildi. Şirket gelirleri ise Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamındaki büyük altyapı ve yatırım projelerinde kullanılıyor