Onay çıktı: Tekfen hisseleri resmen satıldı

Rekabet Kurumu, Tekfen bünyesindeki Can Holding'e ait olan yüzde 42,8 oranındaki payın satılması işlemine resmi olarak onay verdi. Alınan bu kararla birlikte söz konusu hisseler, OYAK'ın da ortakları arasında yer aldığı ON Investment BV adlı şirkete resmen devredildi.

HOLLANDA SİCİLİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN ORTAKLAR

Söz konusu satın almayı gerçekleştiren ON Investment BV şirketinin ortaklık yapısına dair detaylar da netleşti. Hollanda ticaret sicili kayıtlarına göre, bu şirkette OYAK'ın haricinde farklı bir isim daha bulunuyor. Kayıtlarda, Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk'ün sahibi olduğu GTS Investments BV'nin de bu şirkette pay sahibi olduğu belirtiliyor.

ARY HOLDİNG DE PAYINI SATIYOR: ARKA PLANDA TMSF VAR

Gerçekleşen bu büyük devrin yanı sıra, Tekfen'in bir diğer büyük ortağı konumundaki ARY Holding de elinde bulundurduğu yüzde 32,08 oranındaki hissenin devri için harekete geçti.

ARY Holding, bu payların satışı amacıyla Libco İnşaat ile bir sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Tüm bu devir ve satış süreçlerinin arka planında ise devlet müdahalesi bulunuyor. Bilindiği üzere, 11 Eylül 2025'te başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında, Can Holding'in Tekfen şirketinde sahip olduğu bahsi geçen paylara TMSF tarafından el konulmuştu.