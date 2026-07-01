Piyasalar yükseldi yeni rekor geldi

New York borsasında yılın ilk yarısı ve ikinci çeyreğinin son işlem günü pozitif bir seyirle tamamlandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,26 artarak 52.319,20 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,79 artışla 7.499,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,52 kazançla 26.213,72 puana yükseldi.

ÇİP HİSSELERİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Özellikle yarı iletken hisselerindeki güçlü performans piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. ABD'li çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,63, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 7,68 ve Intel hisseleri yüzde 6,01 değer kazandı. Teknoloji hisselerindeki bu yükseliş, endekslerin yukarı yönlü hareketine önemli katkı sağladı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER RİSK İŞTAHINI DESTEKLİYOR

ABD ile İran arasında son dönemde tırmanan gerilimin ardından tarafların çatışmaları sonlandırmaya yönelik adımlar atması ve diplomatik girişimlerin risk iştahını desteklemesi piyasalardaki olumlu havayı güçlendirdi. Ayrıca petrol fiyatlarının çatışma öncesi seviyelere yakın seyretmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına yeniden gitmek zorunda kalabileceğine yönelik endişeleri hafifletti.

ÇEYREK PERFORMANSINDA REKORLAR

Yılın ilk yarısı ve ikinci çeyrek tamamlanırken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, Ortadoğu'daki çatışmalara rağmen 2020'den bu yana en güçlü çeyreklik performanslarını kaydetti. Yatırımcıların jeopolitik risklere rağmen teknoloji ve yarı iletken sektörlerine olan ilgisinin devam ettiği görüldü. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde Fed'in para politikası ve jeopolitik gelişmelerin piyasalardaki yönü belirleyen ana faktörler olmaya devam edeceğini belirtti.

(AA)