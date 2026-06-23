Elon Musk'ın devi çakıldı! SpaceX hisselerinde tarihi düşüş

SpaceX hisselerinde halka arz sonrası yaşanan iyimser hava yerini sert satışlara bıraktı. Şirketin yatırım yapılabilir seviyedeki ilk tahvil satışına hazırlanması ve değerleme tartışmalarının yeniden gündeme gelmesiyle hisseler üst üste üçüncü işlem gününde de geriledi.

Pazartesi günkü işlemlerde SpaceX hisseleri yüzde 16 düşüşle 154,60 dolardan kapanarak şirketin borsada işlem görmeye başlamasından bu yana en düşük kapanış seviyesini gördü. Böylece son üç işlem günündeki toplam kayıp yüzde 23'e ulaştı.

BÜYÜK DEĞER KAYBETTİ

Söz konusu düşüş, şirketin piyasa değerinde de büyük bir erimeye yol açtı. Üç günlük satış dalgası sırasında SpaceX'in toplam piyasa değerinden 600 milyar doların üzerinde bir tutar silindi. Buna rağmen şirketin piyasa değeri halen 2 trilyon doların biraz üzerinde bulunuyor ve SpaceX dünyanın en büyük altıncı şirketi olma konumunu koruyor.

Piyasalardaki satış baskısını değerlendiren JonesTrading Baş Piyasa Stratejisti Michael O'Rourke, yatırımcı ilgisinin büyük ölçüde doygunluğa ulaştığını belirterek, "Satıcılar yeniden kontrolü ele aldı. Dünyada bu hisseyi almak isteyen herkes zaten aldı" ifadelerini kullandı.

BİREYSEL YATIRIMCIDAN BÜYÜK İLGİ

SpaceX'in yaklaşık 75 milyar dolarlık rekor halka arzı sonrasında hisselerde yaşanan hareketlilik, düşük halka açıklık oranına sahip yeni şirketlerde görülen dalgalı fiyatlamaları hatırlattı. İlk işlem günlerinde şirket hisselerinin yalnızca yüzde 4,2'lik bölümü serbest dolaşımdaydı. Bu durum, özellikle bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle birleşince hisselerde güçlü fiyat hareketlerine neden oldu.

Yaşanan son düşüşlere rağmen SpaceX hisseleri, 135 dolarlık halka arz fiyatının hâlâ yaklaşık yüzde 15 üzerinde işlem görüyor.

İZLEMEYE ALINDI

Öte yandan Wall Street cephesinden daha temkinli değerlendirmeler gelmeye başladı. Bloomberg tarafından takip edilen verilere göre KeyBanc Capital Markets, SpaceX hisselerini "sektör ağırlığı" tavsiyesiyle izlemeye aldı. Bu değerlendirme, şirket için verilen ilk "tut" seviyesindeki analiz olarak kayıtlara geçti.

Michael Leshock liderliğindeki analist ekibi, SpaceX'in uzay taşımacılığı ve fırlatma hizmetlerinde lider konumunu koruyacağını belirtirken, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelinin önemli bölümünün mevcut hisse fiyatlarına yansıdığını ifade etti.

Analistler yayımladıkları değerlendirmede, SpaceX'in güçlü büyüme fırsatlarına sahip olduğunu ancak mevcut değerleme seviyelerinde risk ve getiri dengesinin daha dengeli hale geldiğini vurgulayarak, yatırımcıların bundan sonraki süreçte daha seçici davranabileceğine dikkat çekti.