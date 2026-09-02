Piyasalar darmadağın! Ne altın yerinde kaldı ne petrol!

ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların körüklediği petrol şoku ve küresel faiz artışı beklentileriyle ons altının 4.304 dolara kadar gerilemesi piyasaları sarstı.

Altın piyasasındaki satış dalgası hız kazanarak derinleşti. Spot altın, çarşamba günü yüzde 0,6 oranında değer kaybıyla 4.304,01 dolar seviyesine geriledi. Gerçekleşen bu düşüşle birlikte ons altın, 7 Ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyesine gerilerken üst üste dördüncü işlem gününde de değer kaybetti.

Uzmanların yakından takip ettiği 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmaya devam eden altın teknik açıdan da zayıf bir görünüm sergiledi. Öte yandan ABD aralık vadeli altın kontratları da yüzde 1'lik düşüşle 4.350,80 dolara geriledi.

ONS ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin temelinde, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması yatıyor. ABD’nin salı günü İran’a yönelik hava harekatı düzenlemesinin ardından Tahran yönetiminin karşılık vermesi, haftalardır süren gerilimi son dönemin en şiddetli evresine taşıdı. Çatışma ortamının derinleşmesiyle petrol fiyatları üst üste üçüncü seansında da yukarı yönlü hareket ederken, ABD Hazine tahvil getirilerinde de artış görüldü.

GRAM ALTIN 6 BİN 601 LİRAYA DÜŞTÜ

Askeri operasyon haberlerinin küresel piyasalardaki yansıması gecikmedi ve kıymetli metaller cephesinde ani bir gerileme kaydedildi. Paylaşılan verilere göre ons altın 4 bin 325 dolar seviyesine gerilerken, gram altın fiyatı da 6 bin 601 Türk Lirası’na kadar indi.

BRENT PETROL 95 DOLAR SINIRINI GEÇTİ

Enerji piyasasındaki tırmanış, küresel ölçekte yeni bir enflasyon dalgası kaygısını beraberinde getirdi. DHF Capital CEO'su Bas Kooijman, ABD-İran geriliminin ham petrol fiyatlarını yukarı çekmesinin enflasyon baskılarını artırdığına dikkat çekerek, daha pahalı petrolün para politikasının uzun süre sıkı kalacağı beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Yüksek faiz ortamı ise herhangi bir faiz getirisi sunmayan altının cazibesini zayıflatıyor.

FED'İN FAİZ HAMLESİ VE İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırımına gidebileceği senaryolarını güçlü bir şekilde fiyatlamaya başladı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu ayki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapma olasılığını yüzde 67 olarak görüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fed Guvernörü Michael Barr, enflasyonun yeterince hızlı gerilememesi durumunda faiz artırma zamanının gelebileceğini ifade ederken; Fed Başkanı Kevin Warsh da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda benzer bir faiz artışı ihtimaline dikkat çekmişti.

Altın yatırımcılarının gözü şimdi ABD’den gelecek kritik istihdam verilerine çevrildi. Bugün açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam raporu ile cuma günü ilan edilecek olan ve Fed’in para politikası açısından hayati önem taşıyan tarım dışı istihdam verisi yönü tayin edecek. Analistler, zayıf istihdam verilerinin faiz artışı baskısını hafifleterek altındaki düşüşü yavaşlatabileceğini belirtirken; güçlü verilerin veya Fed’den gelebilecek yeni şahin mesajların satış baskısını derinleştirebileceğine işaret ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DEĞER KAYBI

Öte yandan, ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlü seyrini koruması da değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlandırılan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getiriyor. Altındaki bu sert düşüş dalgası diğer kıymetli madenlere de sıçradı. Gümüş yüzde 1 oranında düşüşle 63,60 dolara, platin yüzde 1 gerilemeyle 1.722,23 dolara, paladyum ise yüzde 1,4 azalışla 1.292,21 dolar seviyesine geriledi.