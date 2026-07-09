Piyasalar da Ortadoğu gibi savaş alanı! Ne olacağı hiç belli değil

Ortadoğu'da gerilimin tırmanması piyasaları doğrudan etkiliyor.

ABD ve İran arasındaki askeri hareketliliğin tırmanması doları desteklerken, altında sınırlı bir değer kaybı yaşandı. Spot altın yüzde 0,2 oranında gerileyerek ons başına 4.070 dolar seviyesindeki destek noktasının altına indi. Ardından yüzde 0,27'lik bir düşüş sergileyerek 4.066,38 dolara kadar çekildi. Altının 4.066,38 dolar seviyesinde 11,14 dolarlık bir kayıp göstermesi, satış baskısının sınırlı ancak kalıcı olduğunu ortaya koyuyor. Böylelikle altın, üç günlük düşüş eğilimini sürdürmüş oldu.

Yükselen petrol fiyatları enerji kaynaklı enflasyonun kalıcı olabileceği kaygılarını artırırken, piyasalar yüksek enflasyonun Fed'i faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutmaya itebileceğini fiyatlamaya başladı. Enflasyon ve faiz endişelerinden güç bulan Dolar Endeksi, haziran ayında ulaştığı 13 ayın en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam etti. Güçlü dolar, dış piyasalarda altın talebini baskılarken; herhangi bir getiri sağlamayan altın, yüksek faiz beklentilerinin olduğu dönemlerde portföylerde daha zayıf bir konuma düşüyor.

FED TUTANAKLARI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Altın piyasası, Fed'in haziran ayı toplantı tutanaklarından beklediği iyimser mesajları alamadı. Söz konusu tutanaklarda, politika yapıcıların bu yıl içinde yeni bir faiz artırımına gerek olup olmadığı konusunda ciddi biçimde ikiye bölündüğü görüldü.

Piyasalar, bu metni tahmin edilenden daha az güvercin buldu ve bu sebeple altında kalıcı bir toparlanma sağlanamadı. Fed yetkilileri, enflasyonun yapışkan bir hal almasına dair endişelerinin arttığını belirtti. Fiyatlardaki baskıların yeterince soğumaması durumunda, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı seçeneğinin gündeme gelebileceği ifade edildi. Belirsizlikler, altın tarafında satış baskısına dönüşürken; doların dirençli yapısı bu durumu perçinledi.

YENİ BAŞKANDAN HEDEFE BAĞLILIK SÖZÜ

ABD'de enflasyon rakamları, şubat ayının sonunda başlayan ABD-İran savaşından bu yana belirgin bir artış gösterdi ve Fed'in yıllık yüzde 2 olan hedefinin oldukça üzerinde kalmayı sürdürüyor. Fed Başkanı Kevin Warsh, yaptığı son konuşmada bankanın yüzde 2 hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

Verilen bu mesaj, para politikasında erken bir gevşeme olacağı yönündeki beklentileri sınırlandırdı. Analistler, enerji maliyetlerindeki olası bir toparlanmanın, Fed'in yüksek faiz politikasını koruyacağı beklentisini güçlendireceğini ifade etti. Analistler ayrıca Fed'in inatçı enflasyonla mücadele etmek adına sıkı duruşunu sürdürebileceğinin altını çizdi. Petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ettikçe, piyasalar faizlerin daha uzun süre yüksek kalması riskini ön plana çıkarıyor.

ABD VE İRAN GERİLİMİ DOLARA YARADI

Bu hafta ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği bir dizi saldırı ve Trump'ın İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurması piyasalardaki tansiyonu artırdı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan gemilere yönelik İran menşeli saldırılar, enerji piyasalarında arz risklerini yeniden ana başlık haline getirdi. Petrol fiyatlarındaki tırmanış, altın cephesinde karmaşık bir fiyatlama yarattı. Normal koşullarda jeopolitik krizler güvenli liman talebini canlandırsa da, enerji fiyatlarının artması eş zamanlı olarak enflasyon beklentilerini de yukarı çekiyor. Bu durum, Fed'in faiz indirme alanını daraltarak dolar talebini canlı tutuyor.

Doların güçlenmesi, altının olası savaş riskinden alabileceği desteği sınırladı. Yatırımcılar, riskten kaçış döneminde altından ziyade dolara yöneldi. Bu tercih, mevcut piyasa rejiminde altının güvenli liman işlevinin faiz ve döviz kanalıyla daraldığına işaret ediyor. Altın fiyatı bu sebeple jeopolitik gerginliğe rağmen aşağı yönlü seyrini korudu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, küresel enerji arzı açısından kritik bir önem taşıyor. Bölgeden geçen gemilere yönelik saldırılar petrol risk primini yükseltirken; petrolün artması, enerji maliyetleri üzerinden doğrudan ABD enflasyon görünümünü etkiliyor. Piyasalar şu an altın için doğrudan savaş priminden ziyade, dolaylı enflasyon ve faiz etkilerine odaklanıyor.

GÜMÜŞ DÜŞÜŞTE, PLATİN YÜKSELİŞTE

Perşembe günü diğer değerli metallerde de genel olarak zayıf bir seyir izlendi. Spot gümüş yüzde 0,5 oranında bir düşüşle ons başına 58,0060 dolara indi. Gümüş, son işlemlerde altını takip ederek aşağı yönlü bir eğilim sergiledi. Endüstriyel talebe olan hassasiyeti, gümüşü faiz ve büyüme beklentileri karşısında daha duyarlı hale getirdi.

Buna karşın spot platin, aynı süreçte yüzde 0,5'lik bir artışla ons başına 1.594,0 dolara yükseldi. Platinin bu hareketi, değerli metaller grubunda sınırlı bir ayrışmaya işaret etti. Altın ve gümüşteki baskı dolar ve faiz beklentileriyle şekillenirken, platin tarafında fiyatlamalar daha seçici bir seyir izledi.

Kısa vadeli piyasa izlemelerinde altın için 4.070 dolar çevresi denge alanı olarak değerlendiriliyor. Altın piyasasının ana odağı, Dolar Endeksi'nin 13 ayın zirvesine yakın seyrini sürdürüp sürdürmeyeceği yönünde şekillenecek. Güçlü dolar, altın üzerindeki dış talep baskısının devam etmesine yol açıyor. Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefi ve faiz artışı tartışmaları da fiyatlamaları yönlendiren ana unsurlar olmaya devam edecek. Fed tutanakları altına güçlü bir destek veremediği için piyasa, yeni yönünü petrol, dolar ve enflasyon verileri üzerinden belirleyecek. Enerji fiyatlarındaki yükseliş kalıcı olursa, altındaki faiz baskısı çok daha belirgin hale gelebilir.