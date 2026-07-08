Piyasalar alt üst: Petrol fırladı altın düştü! ABD İran'ı vurdu

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgede seyreden ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen eylemleri gerekçe göstererek İran'a karşı geniş kapsamlı bir misilleme harekatı başlattı. Pentagon tarafından kamuoyuyla paylaşılan resmi istatistikler, askeri müdahalenin boyutlarını net bir şekilde gözler önüne serdi.

ORTADOĞU GERİLİYOR

Yapılan açıklamaya göre askeri operasyon kapsamında İran'a ait 80'i aşkın askeri hedef etkisiz hale getirildi. Bu doğrultuda hava savunma sistemleri, kıyı şeritlerinde yer alan radarlar ve komuta merkezleri imha edilirken, 60'tan fazla Devrim Muhafızları botu da harekatın doğrudan hedefi oldu. Washington yönetimi; M/T Al Rekayyat, M/T Wedyan ve M/T Cyprus Prosperity adlarındaki ticari gemilere yönelik yapılan eylemleri "ateşkesin açık bir ihlali" şeklinde tanımlayarak, askeri karşılığın ilerleyen süreçte de devam edebileceği mesajını dünyaya iletti.

TAHRAN'DAN "EZİCİ YANIT" TEHDİDİ VE PETROL LİSANSINA İPTAL

Tahran yönetimi ise düzenlenen bu askeri harekatı "açık bir saldırganlık" olarak nitelendirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Devrim Muhafızları kanadından gelen "ezici yanıt verilecek" şeklindeki beyanatlar, bölgedeki askeri tansiyonun düşmeyeceğinin en somut göstergesi oldu.

Sıcak çatışma riskinin gölgesinde, Washington cephesinden küresel piyasaları ve ekonomiyi kökten sarsacak kritik bir hamle daha geldi. ABD yönetimi, İran petrolünün dünya piyasalarına ihraç edilmesine 60 gün süreyle olanak tanıyan genel lisansı iptal ettiğini duyurdu. Atılan bu radikal adım, uluslararası enerji piyasalarında ciddi bir "arz daralması" korkusuna yol açtı.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ: İKİ AYIN ZİRVESİ

Oluşan jeopolitik belirsizlikler, küresel enerji fiyatlarını doğrudan yukarı yönlü tetikledi. Geçtiğimiz perşembe günü 70,15 dolar seviyesine kadar gerileyerek son dört ayın dip noktasını test eden Brent petrol, askeri risklerin devreye girmesiyle yönünü hızla yukarı çevirdi.

Brent petrol, pazartesi gününü 72 dolar seviyesinden noktaladıktan sonra salı günü yüzde 5,46'lık ani bir sıçrama kaydetti. Günlük işlemler sırasında 76,60 dolar sınırını test eden petrol fiyatları, böylelikle son iki ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Brent petrol, 8 Temmuz 2026 sabah seansında saat 08.03 itibarıyla 76,33 dolar seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor.

ALTINDA "ENFLASYON" BASKISI

Petrol fiyatlarında gözlenen bu keskin tırmanış, küresel çaptaki enflasyon beklentilerini yeniden alevlendirdi. Enflasyonun tırmanma ihtimali, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik endişeleri beraberinde getirirken, "güvenli liman" olarak kabul gören altın varlıkları üzerinde yoğun bir satış baskısı yarattı.

Ons altın, geride kalan günkü işlemlerde sert değer kayıpları yaşayarak 4 bin 96 dolara kadar keskin bir geri çekilme yaşadı. Günü yüzde 1,42'lik kayıpla 4 bin 106 dolardan tamamlayan ons altın, sabah seansında kayıplarına ara vermiş olsa da satıcılı seyrini koruyor. Ons altın bugün sabah seansında saat 08.03 itibarıyla 4 bin 126 dolar seviyesinde bulunuyor.

İç piyasada ise gram altın, yaşanan bu gelişmelerin paralelinde dün 6 bin 159 liraya kadar sert bir düşüş kaydetti. Bugün ise kayıplarını dizginlemeye çalışan spot gram altın fiyatları, 8 Temmuz 2026 saat 08.09 verilerine göre 6 bin 218 TL seviyesinde hareket ediyor.