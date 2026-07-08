TÜİK verilerinde nadir görülen tablo: Güvenli liman altın 6 ayda yatırımcısını üzdü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayında finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,42 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; brüt mevduat faizi yüzde 1,36 ve Amerikan Doları yüzde 0,05 oranında yatırımcısına reel getiri sundu. Ancak aynı dönemde euro yüzde 1,41, BIST 100 endeksi yüzde 3,13 ve külçe altın yüzde 7,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise brüt mevduat faizi yüzde 2,17 ve Amerikan Doları yüzde 0,85 oranında getiri sağlarken; euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 6,64 oranlarında yatırımcısını zarara uğrattı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE ALTIN BÜYÜK YIKIM YAŞATTI

Yatırım araçlarının üç aylık performansları mercek altına alındığında; brüt mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,07 oranlarıyla yatırımcısına en çok reel getiri sağlayan araç olarak öne çıktı.

Bu zaman zarfında külçe altın, Yİ-ÜFE bazında yüzde 16,99 ve TÜFE bazında yüzde 16,29 oranlarında değer kaybederek yatırımcısına en çok zarar ettiren finansal araç oldu.

ALTI AYLIK VE YILLIK DEĞERLENDİRMEDE BORSANIN YÜKSELİŞİ

Altı aylık zaman dilimine bakıldığında, BIST 100 endeksi ilk sıraya yerleşti. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan araç oldu.

Aynı altı aylık periyotta külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,95 oranlarında kaybettirerek yine yatırımcısını en çok üzen araç konumunda kaldı.

Yıllık bazda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 17,93 ve TÜFE ile yüzde 14,34 oranlarında kazanç sağlayarak yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sundu.

Yıllık periyotta Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 16,14, DİBS yüzde 6,87 ve brüt mevduat faizi yüzde 5,24 oranlarında reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 8,48 ve Euro yüzde 8,60 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 12,60, DİBS yüzde 3,62 ve brüt mevduat faizi yüzde 2,04 oranlarında reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 11,26 ve Euro yüzde 11,38 oranlarında değer kaybederek yatırımcısını zarara uğrattı.