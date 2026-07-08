Altın kabusu yaşatmaya devam edecek: Uzman isim tek tek nedenlerini sıraladı

Küresel finans piyasaları ABD'nin İran'ı hedef alan yeni hava operasyonlarının yarattığı şok dalgasıyla sarsılıyor. Hürmüz Boğazı üzerinde seyreden üç petrol tankerinin füzelerle vurulmasının ardından askeri vites yükselten ABD, İran’ın petrol satış lisansını tamamen iptal ettiğini duyurdu.

Bölgede sağlanan pamuk ipliğine bağlı ateşkes zeminini bütünüyle tehlikeye atan bu sıcak askeri hareketlilik, finans dünyasında tüm kartların ve stratejilerin yeniden karılmasına yol açtı.

PETROL VE DOLAR ENDEKSİ UÇUŞA GEÇTİ

Saldırı haberlerinin uluslararası ajanslara düşmesinin peşi sıra, ABD ham petrol fiyatları erken işlem seansında yüzde 3’e yakın bir değer kazancı yaşadı.

Yaşanan küresel risklerin ardından güvenli liman arayışına giren sermaye ve yükseliş kaydeden tahvil faizlerinin desteğiyle ABD doları, majör para birimleri karşısında haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı. Enerji lojistiği ve girdi maliyetlerinde gözlenen bu ani sıçrama, küresel piyasalarda enflasyonist endişelerin yeniden alevlenmesini beraberinde getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA ÇILGIN DALGALANMA

Geri dönen enflasyon korkuları ile merkez bankalarının faiz baskısı arasına sıkışan altın fiyatları, çarşamba günü sert volatilite hareketlerine sahne oldu.

Spot altın (XAU/USD), günün erken saatlerindeki işlemlerde temmuz ayının en düşük seviyesine kadar gerileme kaydettikten sonra, sabah saatlerinde yüzde 0,5 oranında bir toparlanma göstererek 4.125,59 dolar basamağına tırmandı.

ABD altın vadeli işlemler piyasasında (Ağustos vadeli) ise yüzde 0,5 oranında bir kayıp yaşandı ve fiyatlar 4.136,30 dolara indi.

İLYA SPİVAK: "ALTIN DİP YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Kritik 24 Saat Analizi Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, emtia ve para piyasalarında gözlenen son finansal tabloyu değerlendirdi.

CNBC-e'nin haberine göre Spivak şunları kaydetti:

"Son 24 saatte enflasyon cephesinde yeni bir panik dalgası yaşandı. Tahviller geriledi, dolar yükseldi ve altın sert bir düzeltme yaptı. Şimdi ise bu düzeltmenin ardından bir dengelenme süreci görüyoruz. Şu noktada altının bir dip oluşturma çabasını izliyoruz."

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ: FAİZ ARTIŞI KAPIDA MI?

Askeri ve ekonomik gelişmelerin ardından CME FedWatch veri kaynaklarına göre, Federal Rezerv'in (Fed) eylül ayındaki faiz artırma ihtimali yüzde 57 seviyesinden yüzde 63'ün üzerine fırladı.

Uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileri, yönü daha net tayin edebilmek adına gözlerini Fed Başkanı Kevin Warsh idaresinde yapılan haziran ayı toplantısının bugün yayımlanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarına çevirdi. Finansal sistemde altın normal şartlarda enflasyona karşı koruma kalkanı olarak kabul görse de, yükselen faiz oranları getiri barındırmayan bu değerli metali baskı altında tutmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Altın piyasasındaki bu sert dalgalanma eğilimi, diğer kıymetli madenlerin grafiklerine de doğrudan yansıdı. Spot gümüş piyasası yüzde 0,8 oranında bir değer kazancıyla 60,47 dolar seviyesine yükselirken, platin yüzde 0,3'lük bir erimeyle 1.635,45 dolara çekildi. Paladyum piyasası ise günü yüzde 0,6 oranında düşüşle 1.268,64 dolar basamağından işlem görerek tamamladı.