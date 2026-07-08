Yeni Zelanda bile faiz yükseltti hem de 3 yıl sonra!

Yeni Zelanda Merkez Bankası çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda resmi nakit faiz oranını 25 baz puan artırma kararı alarak yüzde 2,50 seviyesine konumlandırdı.

Finansal piyasaların öngörüleriyle tam bir uyum gösteren bu hamle, enerji maliyetlerindeki gevşemeye rağmen enflasyonun hedef bant aralığına çekilmesi amacıyla uygulamaya konuldu.

Yeni Zelanda Merkez Bankası politika yapıcıları, kademeli bir şekilde hareketlilik kazanan ülke ekonomisinde önümüzdeki süreçte ilave sıkılaştırma hamlelerine gereksinim duyulabileceğinin sinyalini net bir şekilde verdi. Banka kurmayları, güncel enflasyon verilerinin yüzde 1 ile yüzde 3 arasındaki resmi hedef aralığının üzerinde kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ENFLASYON HEDEFİ İÇİN PARASAL TEŞVİKLER AZALTILIYOR

Yeni Zelanda Merkez Bankası, enflasyon oranının yüzde 2 olan orta nokta hedefine gerilemesi için parasal teşvik mekanizmasının bir miktar daha geriletilmesinin muhtemel olduğunu duyurdu. Para Politikası Kurulu, Hürmüz Boğazı bölgesindeki kısmi yeniden açılma adımlarının ardından küresel petrol ve petrokimya fiyatlarında keskin düşüşler yaşandığının altını çizdi.

Kurul üyeleri, meydana gelen bu fiyat düşüşleriyle birlikte kısa vadeli enflasyonist baskıların hafiflediğini dile getirdi. Yetkililer, daha önceki dönemde tecrübe edilen enerji şokunun etkilerinin bir süre daha piyasada hissedileceği ve orta vadeli enflasyon görünümünün belirsizliğini korumaya devam ettiği yönünde piyasa aktörlerine uyarılarda bulundu.

BÜYÜME VE PARİTE HAREKETLERİ

Yeni Zelanda Merkez Bankası, Ortadoğu coğrafyasındaki çatışma ortamı öncesinde başlayan ekonomik toparlanma eğiliminin, yüksek enerji maliyetleri sebebiyle Haziran çeyreğinde bariz bir biçimde ivme kaybettiğini aktardı. Kurum bünyesindeki analistler, petrol şokunun getirdiği baskının hafiflemesi ve tüketici güven endeksinin toparlanmasıyla birlikte Eylül çeyreğinde büyüme trendinin yeniden başlamasını öngörüyor.

Yeni Zelanda Merkez Bankası raporunda, ekonomide gözlenen atıl kapasitenin, işletmelerin yükselen maliyet yüklerini doğrudan doğruya etiket fiyatlarına yansıtma kabiliyetini kısıtlayacağı ifade edildi. Karar metninde, genel pazar talebi güçlendikçe bazı ticari işletmelerin kar marjlarını yeniden yapılandırma arayışına girişebileceği detayı da yer aldı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre ekonomistler, Yeni Zelanda dolarındaki kalıcı değer kayıplarının orta vadeli enflasyon baskılarını besleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Finans piyasalarında NZD/USD paritesi GMT 02:37 verilerine göre yüzde 0,4'lük artışla 0.5704 seviyesine tırmandı. Paritede izlenen bu yükseliş, artı 0,0024 puanlık bir değişime ve günlük bazda yüzde 0,42'lik bir kazanca işaret etti.

Piyasa oyuncuları, Haziran çeyreğinde yüzde 3,9 seviyesiyle zirve noktayı gören manşet enflasyonun, Eylül çeyreğinde yüzde 3,3 seviyesine gerilemesini bekliyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası yetkilileri, enflasyon oranının 2027 yılının ortalarında yüzde 2 olan hedef orta noktasına yakınlaşacağını tahmin ediyor. Banka kurmayları, gelecekteki nakit faiz kararlarının; sisteme dahil olacak ekonomik verilere, firmaların fiyatlandırma davranış modellerine ve yurtiçi aktivitenin genel gücüne bağlı kalacağını açıkladı.