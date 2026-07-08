Trump iki kelime kullandı altın ve petrol tepe taklak oldu

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi için Türkiye'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları finansal piyasalarda şok dalgası yarattı.

Bir gazetecinin yönelttiği soruya yanıt veren Trump, "Bence İran'la ateşkes bitti. Onlar yalancı" ifadelerini kullandı. Bu söylemin hemen ardından piyasalarda sert fiyat fiyatlamaları gözlemlendi.

ABD Başkanı'nın ateşkesin sona erdiğine yönelik beyanının peşi sıra enerji piyasasında yukarı yönlü, kıymetli madenlerde ise aşağı yönlü sert dalgalanmalar yaşandı.

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ

Günlük işlemlere 75 dolar bandından giriş yapan brent petrol, söz konusu açıklama sonrası hızla tırmanarak 78 dolar sınırına dayandı.

Güvenli liman olarak görülen ons altın ise 4.130 dolar seviyelerinden 4.067 dolara kadar geriledi. Böylelikle ons altın cephesinde 60 doları aşan hızlı bir değer kaybı kaydedildi.

GRAM ALTINDA 100 LİRALIK ERİME

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle iç piyasada da sert geri çekilmeler izlendi. İşlem gününde 6.220 lira seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı, gelen satış baskısıyla birlikte 6.124 liraya kadar indi.

Bu dalgalanmayla beraber gram altında yaklaşık 100 liralık bir kayıp gerçekleşti.

PİYASALAR ABD-İRAN SAVAŞINA ODAKLANDI

Finansal piyasalarda tüm dikkatler ABD ile İran hattında yaşanabilecek olası yeni askeri ve siyasi gelişmelere çevrildi. Ekonomi uzmanları, bilhassa enerji arzını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan adımların petrol fiyatlarındaki oynaklığı daha da artırabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Analistler, bu süreçte yatırımcıların güvenli limanlar ile riskli varlıklar arasında ani pozisyon değişikliklerine gidebileceğinin altını çiziyor.