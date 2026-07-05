Piyasa "devleşiyor" : Akıllı telefonlar büyüdükçe büyüyor!

"Kompakt" akıllı telefon pazarı artık tamamen tükenmiş gibi görünüyor. Sektörden gelen son bilgilere göre, 6 inçlik ekran sınırını aşan cihazlar için bile "kompakt" tanımının ne kadar göreceli olduğu tartışılırken, pazar çok daha devasa modellere yöneliyor. Önde gelen teknoloji markaları, artık doğrudan "phablet" (telefon-tablet melezi) kategorisinde yer alabilecek büyüklükte yeni akıllı telefonlar hazırlıyor.

Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan @PandaIsVeriBald, Çinli teknoloji devleri Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Honor’ın yeni dönem akıllı telefon stratejilerini ve pazara sunmaya hazırlandıkları planları açığa çıkardı. Sızdırılan planlar arasında, 7 inçlik devasa ekranlara sahip hepsi bir arada (all-in-one) akıllı telefonların yanı sıra yenilikçi katlanabilir cihazlar da dikkat çekiyor.

MARKA MARKA DEV EKRAN PLANLARI



Sızıntı kaynağının aktardığı detaylara göre, küresel akıllı telefon üreticilerinin masasındaki planlar şu şekilde şekilleniyor:

VİVO: Şu sıralar küçük boyutlu bir tablet üzerinde çalışan şirket, aynı zamanda yaklaşık 7 inç ekran büyüklüğüne sahip devasa bir akıllı telefonu da aktif olarak test ediyor.



HONOR: Benzer bir strateji izleyen marka, hem kompakt bir tablet hem de büyük ekranlı bir akıllı telefon geliştirme sürecinde. Şirket aynı zamanda geniş ekran form faktörüne sahip katlanabilir cihazlar üzerinde de denemeler yapıyor.



OPPO: Katlanabilir ekran teknolojisine odaklanan Oppo, geniş ekran deneyimi sunacak yeni bir katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor.



XİAOMİ & REDMİ: Xiaomi tarafı yeni bir katlanabilir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanırken, markanın alt kuruluşu olan Redmi ise doğrudan 7 inçlik büyük bir ekrana sahip yeni bir telefon modeli hazırlığı içinde.



HUAWEİ: Diğer markaların katlanabilir arayışlarına karşın Huawei, klasik ve tek parça (monoblok) tasarımdan vazgeçmeyerek bu çizgide geniş ekranlı bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor.



KÜÇÜK EKRAN DEVRİ RESMEN KAPANDI



Sektörün içinden kaynaklar, küçük ekranlı akıllı telefon pazarının miyadını çoktan doldurduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Önümüzdeki yıl itibarıyla küresel pazarda tüm dikkatlerin ve inovasyonun tamamen büyük ekranlı telefonlara ve katlanabilir cihazlara odaklanacağı belirtiliyor.

Bu bilgileri paylaşan kaynak olan PandaIsVeriBald, teknoloji dünyasında güvenilirliğiyle tanınıyor. Sızıntıcı, daha önce Huawei Mate 50'nin resmi duyuru tarihini dünyada ilk açıklayan kişiler arasında yer almış, ayrıca Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 amiral gemisi modellerinin piyasaya çıkış renklerini de birebir doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti.