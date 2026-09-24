Petrol yönünü terse çevirdi piyasalar sert düştü

New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,68 azalışla 51.511,59 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalışla 7.706,05 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,13 kayıpla 26.936,04 puana indi. Ortadoğu'daki gerilime ilişkin gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında yer aldı.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRERKEN TARAFLARDAN AÇIKLAMALAR

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temaslar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyetiyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını ve görüşmenin "çok iyi" geçtiğini bildirmişti. Trump, İran'la krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi.

PETROL YENİDEN 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Diplomatik girişimlere karşın piyasalarda temkinli seyir sürerken Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji kaynaklı enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdı.

TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ, FED BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Güçlü ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekimde yeni bir faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu gelişmeler tahvil getirilerini yukarı çekerek piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,135 ile Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de yüzde 4,947 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

AA