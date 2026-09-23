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Halk TV Ekonomi Petrol 100 doların altına indi: Masada barış umudu vanaları açtı

Petrol 100 doların altına indi: Masada barış umudu vanaları açtı

Küresel piyasalarda Brent petrol 95 dolara kadar çekilirken, Türkiye'de motorin fiyatları değişiklik göstermeden 90 liranın üzerinde seyrediyor.

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Petrol 100 doların altına indi: Masada barış umudu vanaları açtı
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Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, geçtiğimiz hafta motorinde yaşanan tarihi zam ve indirim dalgalanmasının ardından 23 Eylül Çarşamba gününde de herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi; mevcut tarife korundu. 81 motorin fiyatları 90 TL'nin üzerindeki yüksek seyrini sürdürüyor.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, kritik sevkiyat hatlarının yeniden devreye girmesi ve diplomatik temasların hız kazanmasıyla birlikte düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı, salı gününü 8 Eylül'den bu yana ilk kez 100 dolar kritik eşiğinin altında tamamlamasının ardından çarşamba günü kayıplarını derinleştirerek 95 dolara kadar çekildi.

Fiyatlardaki bu gevşemenin merkezinde, Suudi Arabistan'ın stratejik enerji koridorunu yeniden açması ve tedarik endişelerinin hafiflemesi yer alıyor. Riyad yönetiminin Irak yanlısı milisleri sorumlu tuttuğu 11 Eylül'deki insansız hava aracı saldırıları nedeniyle kapatılan ve Yanbu Limanı'ndaki ham petrol yüklemelerini durduran Doğu-Batı Boru Hattı, salı günü itibarıyla yeniden faaliyete geçti. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar sebebiyle küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'üne denk gelen günlük 4 milyon varillik akışı Yanbu üzerinden Kızıldeniz'e yönlendiren bu hayati hattın açılması, piyasaya doğrudan rahatlama getirdi.

Siyasi cephede ise Washington'dan gelen çelişkili ancak diplomasiye kapı aralayan mesajlar risk primini aşağı çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran'ı "tamamen yok edebileceği" uyarısında bulunurken, diğer taraftan özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın savaşı sonlandırmak amacıyla İranlı arabulucularla verimli görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Trump'ın sürece ilişkin olarak, "Bir anlaşmaya varmaları için ortada güçlü bir zemin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanması, yaklaşık yedi aydır süren çatışmaların sona erebileceğine dair iyimserliği artırarak petrol piyasalarında satış baskısını derinleştirdi.

Brent Petrol
Değer 95,66$
Değişim %0,42

23 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.40
LPG 34.99

23 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.30
Motorin 96.20
LPG 34.40

23 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 81.40
Motorin 97.50
LPG 35.09

23 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 81.70
Motorin 97.80
LPG 34.99

23 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.766,11₺
Satış 6.772,40₺
Küresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldıKüresel faiz baskısı altını vurdu: Güvenli liman darbe aldı

23 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,03₺
Satış 103,06₺
Faiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradıFaiz sopası gümüş yatırımcısını vurdu: Satış dalgası beyaz metale de sıçradı

23 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,84₺ 48,84₺ %0.05 10:30
Euro (EUR) 55,83₺ 55,84₺ %-0.11 10:30
Sterlin (GBP) 65,06₺ 65,07₺ %-0.17 10:30
Dolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildiDolar zirveye oturdu: Euro ve sterlin sert geri çekildi

23 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.277
Değişim %0,59
Toparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdiToparlanma çabası kısa sürdü: BIST 100 çarşamba seansına da kayıpla girdi

23 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 86.418$
Değişim %0,13
Bitcoin 87 bin dolar eşiğinde dinlenmeye çekildiBitcoin 87 bin dolar eşiğinde dinlenmeye çekildi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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