Petrol 100 doların altına indi: Masada barış umudu vanaları açtı

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, geçtiğimiz hafta motorinde yaşanan tarihi zam ve indirim dalgalanmasının ardından 23 Eylül Çarşamba gününde de herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi; mevcut tarife korundu. 81 motorin fiyatları 90 TL'nin üzerindeki yüksek seyrini sürdürüyor.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, kritik sevkiyat hatlarının yeniden devreye girmesi ve diplomatik temasların hız kazanmasıyla birlikte düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı, salı gününü 8 Eylül'den bu yana ilk kez 100 dolar kritik eşiğinin altında tamamlamasının ardından çarşamba günü kayıplarını derinleştirerek 95 dolara kadar çekildi.

Fiyatlardaki bu gevşemenin merkezinde, Suudi Arabistan'ın stratejik enerji koridorunu yeniden açması ve tedarik endişelerinin hafiflemesi yer alıyor. Riyad yönetiminin Irak yanlısı milisleri sorumlu tuttuğu 11 Eylül'deki insansız hava aracı saldırıları nedeniyle kapatılan ve Yanbu Limanı'ndaki ham petrol yüklemelerini durduran Doğu-Batı Boru Hattı, salı günü itibarıyla yeniden faaliyete geçti. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar sebebiyle küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'üne denk gelen günlük 4 milyon varillik akışı Yanbu üzerinden Kızıldeniz'e yönlendiren bu hayati hattın açılması, piyasaya doğrudan rahatlama getirdi.

Siyasi cephede ise Washington'dan gelen çelişkili ancak diplomasiye kapı aralayan mesajlar risk primini aşağı çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran'ı "tamamen yok edebileceği" uyarısında bulunurken, diğer taraftan özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın savaşı sonlandırmak amacıyla İranlı arabulucularla verimli görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Trump'ın sürece ilişkin olarak, "Bir anlaşmaya varmaları için ortada güçlü bir zemin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanması, yaklaşık yedi aydır süren çatışmaların sona erebileceğine dair iyimserliği artırarak petrol piyasalarında satış baskısını derinleştirdi.

23 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 96.40 LPG 34.99

23 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.30 Motorin 96.20 LPG 34.40

23 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.40 Motorin 97.50 LPG 35.09

23 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.70 Motorin 97.80 LPG 34.99

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