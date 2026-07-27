Petrol çakıldı: Piyasalar rahatladı

ABD ve İran arasında yaklaşık iki hafta boyunca devam eden karşılıklı saldırıların ardından askeri eylemlere ara verilmesi, küresel piyasalara anlık bir nefes aldırdı.

Tırmanan jeopolitik krizin ardından diplomatik çözüm beklentilerinin yeniden doğması ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarının kademeli olarak yeniden başlayabileceği yönündeki öngörüler, petrol fiyatlarında sert düşüşlere zemin hazırladı. Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 89,58 dolara kadar gerileme kaydetti.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta sıcak çatışmaların Kızıldeniz bölgesine sıçraması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan aksamalar sebebiyle 100 dolar barajını aşan Brent petrol, yeni haftanın ilk işlemlerinde belirgin bir düşüş ivmesi sergiledi.

Uluslararası piyasalarda ICE'de işlem gören eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı, cuma günkü kapanış değerine kıyasla yüzde 4,67 oranında değer kaybederek 87,41 dolar seviyesine indi.

Saat 09:30 itibariyle Brent petrol 86,24 dolara kadar geriledi.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,9'luk bir düşüş yaşayarak 84,92 dolara kadar çekildi. Öte yandan, Brent petrol online spot (Otc) piyasasında da yüzde 5,62'lik kayıpla 86,53 dolar bandında işlem gördü.

DİPLOMASİ KAPISI ARALANDI, SALDIRILAR KARŞILIKLI DURDURULDU

Bölgedeki tansiyonu düşüren yumuşama adımları, diplomatik kanallardan peş peşe yapılan açıklamalarla da resmiyet kazandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye zaman tanımak maksadıyla İran'a yönelik operasyonlara ara verdiğini kamuoyuna bildirdi. ABD cephesinden gelen bu gelişmenin hemen ardından İran ordusu da Tahran yönetiminin askeri karşılık verme sürecini durdurduğunu ilan etti.

DENİZ TRAFİĞİNDE TEMKİNLİ SEYİR SÜRÜYOR

Uluslararası siyasetteki diplomatik yumuşamaya karşın, jeopolitik risklerin deniz hatları üzerindeki baskısı henüz tam anlamıyla ortadan kalkmadı. Kpler veri platformunun analizlerine göre, hafta sonu boyunca Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapan günlük emtia gemisi sayısı 10'un altında kaldı.

Bununla birlikte, Husilerin Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan petrol tesislerini hedef almasının ardından Babülmendep Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği de pazar günü düşüş kaydetti. Sektör analistleri, armatörlerin bölgedeki güvenliğe dair daha somut ve kalıcı garantiler beklemesi sebebiyle, küresel enerji sevkiyatlarındaki toparlanmanın belirli bir zaman alabileceğine dikkat çekiyor.