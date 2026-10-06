Peker GYO yöneticisi istifa etti

Fon skandalının kilit kurumlarından Tera Holding'in satın almayı planladığı ancak yaşananların ardından işlemin gerçekleşmediği Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda üst düzey bir istifa geldi.

SAZAK İSTİFA ETTİ

Peker GYO'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Muhammed Talha Sazak, 06.10.2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa suretiyle ayrılmıştır.

Tasarruf sahipleri ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YÖNETİM TERA'YA GEÇMİŞTİ

Peker Holding geçen hafta yaptığı açıklamada, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Hasan Peker'e ait payların Tera Yatırım Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin sürecin 27 Şubat 2026 tarihinde tamamlandığını ve bu tarih itibarıyla Peker GYO'nun yönetim kontrolünün Tera Yatırım Holding A.Ş.'ye geçtiğini belirtmişti.

Devir kapsamında satışı gerçekleştirilen payların tamamının Tera Yatırım Holding A.Ş.'ye devredildiği, devir tarihinden bugüne kadar Hasan Peker ve Peker Holding tarafından Peker GYO paylarında herhangi bir geri alım yapılmadığı, tek bir payın dahi yeniden iktisap edilmediği belirtildi.

Açıklamada şunlar söylenmişti:

"Hasan Peker ve Peker Holding'in söz konusu pay satış işlemi dışında Tera Yatırım Holding A.Ş., Tera Grubu veya bunların bağlı şirketleriyle herhangi bir ortaklığı, ticari ya da kurumsal ilişkisi bulunmamaktadır."