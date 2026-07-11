Patron usulsüz sigorta yaptı, SGK emekli aylığını kesti! Davayı bakın kim kazandı

Emeklilerin maaş haklarını yakından ilgilendiren önemli bir yargı süreci Yargıtay kararıyla neticelendi. Emsal teşkil eden bu kararda, maaşında haksız kesinti yapılan emekli bir işçinin haklılığı yüksek yargı tarafından tescillendi.

Dava dosyasına yansıyan olaylara göre; emekli bir işçi, çalışmaya devam ettiği fabrikadaki işinden çıkarılmasının ardından eski iş yerine karşı işe iade davası açtı ve bu davayı kazandı. Ancak işveren, mahkeme kararına rağmen işçiyi fiilen işe başlatmadı. Buna karşılık işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) işçinin yeniden iş başı yaptığı yönünde bir bildirimde bulunuldu.

SGK MAAŞI KESTİ VE BORÇ ÇIKARDI

Yapılan bu resmi bildirimi fark eden SGK, emekli işçinin fiilen çalışmadığını öne sürerek kurum tarafından bağlanan aylığından kesinti yapılması kararı aldı.

Emekli aylığı kesilen ve kendisine haksız yere borç çıkarılan işçi, yaşadığı bu durumu yargıya taşıdı. Mahkemeye sunulan başvuru dilekçesinde, emekli maaşından yapılan tüm kesintilerin SGK'den tahsil edilerek iade edilmesi talep edildi.

YEREL MAHKEME VE İSTİNAF EMEKLİYİ HAKLI BULDU

İlgili dava ilk olarak Kırşehir 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi’nde görüldü. Yerel mahkeme, SGK'nin gerçekleştirdiği işlemin iptal edilmesine ve kesilen tutarların iadesine karar verdi.

Birgün'ün haberine göre SGK, yerel mahkemenin verdiği bu kararı İstinaf'a taşıdı. SGK'nin itiraz dosyasını detaylıca inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, kurumun başvurusunu reddetti. Bunun üzerine karar SGK tarafından Yargıtay’a taşındı. Kurum, ilgili işlemin yerinde olduğunu, eksik araştırmaya dayalı bir hüküm kurulduğunu ve vekalet ücretinde hata yapıldığını iddia ederek kararın kaldırılmasını talep etti.

YARGITAY'DAN MİLYONLAR İÇİN EMSAL KARAR

Dosyayı nihai olarak inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 6 Mayıs 2026 tarihinde tartışmalara son noktayı koydu. Daire, bahsi geçen ödenen ücret ve yatırılan sigorta primlerinin, geçersiz fesihten dolayı işçinin çalıştırılmadığı süreye ait ödemeler olduğunu hatırlattı. Bu gerekçeyle, SGK'nin emekli aylığını kesmesi ve bu döneme ilişkin yapılan ödemeleri borç olarak çıkarması işleminin hukuka aykırı olduğuna karar verildi.

Yargıtay, SGK'nin itirazını kesin olarak reddederek emeklinin aylığından yapılan kesintilerin iade edilmesine hükmetti.