Okullar açılıyor, harçlık hesabı bütçeyi zorluyor: Artık 130 TL bile yetmiyor!

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler, derinleşen ekonomik kriz ortamında “Çocuğuma ne kadar harçlık vermeliyim?” sorusuna yanıt arıyor. Yaşam maliyetlerindeki artış ve yüksek enflasyon kantin fiyatlarına doğrudan yansırken, uzmanlar ve tüketici temsilcileri hangi yaş grubuna ne kadar harçlık ayrılması gerektiğini değerlendiriyor.

KANTİN MENÜSÜNDE FİYAT YÜKÜ ARTIYOR

Okul kantinlerinde simit, poğaça, açma, sade kek, sandviç, hamburger, köfte, şekersiz kuru meyve ve kuruyemiş gibi yiyeceklerin yanı sıra su, süt, ayran ve yüzde 100 meyve suyu gibi içecekler satılıyor. Ancak kantinlerdeki satış fiyatları; ürünün gramajı, okulun bulunduğu kent ve işletme maliyetlerine bağlı olarak hızla yükseliyor.

BİR TOST BİR AYRAN 130 LİRAYA ÇIKTI

Hürriyet Gazetesi'nden Zülal Atagün'ün haberine göre, açıklanan yeni fiyat listesine göre okul kantinlerinde bir tost ile bir ayranın toplam maliyeti 130 lirayı buldu. Geçen yıl 90 liradan satılan tostun yanında bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça ise 35 lira oldu. Yarım litrelik suyun 15 lira, çayın 25 lira olarak belirlendiği kantinlerde tavuk dönerin fiyatı ise 145 liraya ulaştı.

Anadolu şehirlerinde ve ilçelerinde 150 TL harçlık bir tost ve ayran almaya, yanına da su ya da küçük bir atıştırmalık eklemeye yetebilirken, İstanbul’daki fiyat artışları karşısında 150 TL ancak tek bir tavuk döner almaya imkan tanıyor. Bu durum öğrencileri simit, poğaça veya paketli gıdalara yönelmeye zorluyor.

200 TL BİLE GÜNÜ ÇIKARMIYOR

Küçük kentlerde 200 TL harçlık tost, ayran ve ara öğünü karşılasa da sabah ve öğle saatlerini okulda geçiren bir öğrenci için bu miktar tüm günü çıkarmaya yetmiyor. İstanbul’da ise 200 TL ile tost alınabilse dahi yanına gıda eklemek güçleşiyor.

250 TL ancak ana öğün, içecek ve küçük bir ara öğünü karşılarken; bu bütçe yalnızca öğle yemeğini kantinden yiyen öğrenciler için sınırlı bir imkan sunuyor.

"HER GÜN KANTİNDEN ALIŞVERİŞ YAPILMASI ŞART DEĞİL"

Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, aile bütçesinin belirleyici olması gerektiğine vurgu yaparak, “Harçlıkta her aile kendi bütçesine göre bir sınır belirlemeli” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Harçlıkta her aile kendi bütçesine göre bir sınır belirlemeli. Her gün kantinden alışveriş yapılması şart değil. Haftada bir veya iki gün kantin günü olarak belirlenebilir, diğer günlerde çocuk evden beslenme götürebilir. Harçlığın verilme süresi de çocuğun yaşına göre değişmeli. 5-7 yaş grubundaki çocuklara günlük harçlık verilebilir. 8-9 yaşından itibaren haftalık sisteme geçilebilir. Çocuk 14-15 yaşına geldiğinde ise artık aylık harçlığını yönetebilmeli. Böylece parasını planlamayı ve bütçe yapmayı öğrenir.”

"KANTİNLER BİR KÂR KAPISI DEĞİL"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Levent Küçük, gıdaya erişim hakkına ve piyasalaşmaya dikkat çekerek, “Çocuk evden beslenme götürüyorsa harçlık daha düşük tutulabilir. Öğle yemeğini de kantinden almak zorundaysa 200 TL yetersiz kalabilir. Gelişme çağındaki öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişmesi öncelikli olmalı. Kantinler bir kâr kapısı değil, öğrenciye hizmet alanı olarak görülmeli; fiyat, hijyen ve temizlik yönünden sürekli denetlenmeli.” dedi.