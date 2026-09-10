Hacettepe'de palalı saldırıda başından yaralanmıştı: Öğrenciye 6 ay ceza verildi, saldırgan serbest

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlenen yemekhane protestosu sırasında palalı bir grubun saldırısına uğrayarak başından yaralanan öğrenciye, üniversite yönetimi tarafından 6 ay okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

YEMEKHANE PROTESTOSUNDA PALALI SALDIRI

27 Ekim 2025 tarihinde yemekhane zamlarını ve rezervasyon sistemini protesto eden öğrenciler, kendilerini "Hacettepe Ülkücü Teşkilatı" olarak adlandıran kar maskeli, pala ve döner bıçaklı bir grubun hedefi olmuştu.

23 ÖĞRENCİ HASTANE ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Evrensel'in haberine göre, saldırganların kimlikleri ve adli kayıtları kamuoyuna yansımasına, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına çağrılar yapılmasına karşın faillere yönelik herhangi bir adli yaptırım uygulanmadı ama 23 öğrenci gözaltına alındı.

SALDIRGANLARA YAPTIRIM YOK, MAĞDUR ÖĞRENCİYE 6 AY CEZA

Olay günü kafa travması şüphesiyle Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı öğrenci, doktorların hayati risk ve müşahede uyarılarına rağmen hastaneden gözaltına alınmak istenmişti.

Avukatların, milletvekillerinin ve öğrencilerin tepkisiyle bu durum engellenirken, hastane önünde bekleyen 23 öğrenci polis müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrenciler, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.