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Noodle devine soruşturma

Hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi markalarının üreticisi Adkoturk Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.

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Noodle devine soruşturma

Rekabet Kurulu, hazır noodle pazarında faaliyet gösteren, Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adkoturk) hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

ÖN ARAŞTIRMA KARARA BAĞLANDI

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Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Adkoturk'ün hazır noodle pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması, rakiplerini pazardan dışlaması, ilaveten alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bayilerinin aktif ve pasif satışlarını kısıtlaması ve onlara süresi belli olmayan rekabet etmeme yükümlülüğü getirmesi eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma karara bağlandı.

Kurul, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendirdi, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

GEÇİCİ TEDBİR KARARI ALINDI

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Adkoturk'ün bazı eylemleri bakımından, soruşturmaya konu ilgili ürün pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bu ihlallerin yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikteki zararları önlemek amacıyla, nihai karara kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist (rakip ürünlerin satışının sonlandırılması) bütçesi, aktivite bütçesi, görünürlük desteği ve benzeri ticari avantajlar sağlanmamasına yönelik geçici tedbir kararı alındı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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