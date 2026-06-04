AKP'de de tartışmalara yol açan hobi bahçesi düzenlemesine ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Kurum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığıyla ve ilgili bakanlıklarla ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, hem vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak hem de şehirlerdeki sorunu çözecek adımların yakın zamanda atılacağını ifade etti.

Hobi bahçelerine yönelik yıkım ve ağır para cezaları öngören düzenleme, AKP'nin nisan ayında gerçekleştirilen MKYK toplantısında da tartışma yaratmış AKP milletvekili Osman Gökçek ile Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'yı karşı karşıya getirmişti.

MURAT KURUM AKP'Yİ DE KARIŞTIRAN HOBİ BAHÇESİ ÇALIŞMASINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda "hobi bahçesi düzenlemesi" olarak bilinen çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında ilgili bakanlıklarla ortak bir çalışma yürüttüklerini belirterek vatandaşların hassasiyetlerinin ve şehirlerin beklentilerinin dikkate alındığını söyledi.

Vatandaşların yeşil alan ihtiyacını da göz önünde bulundurduklarını ifade eden Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında hem milletin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de şehirlerde yaşanan soruna çözüm getirecek adımların yakın zamanda atılacağını kaydetti.

Murat Kurum'un TGRT'deki açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında ilgili bakanlıklarımızla bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz. Şehirlerimizin beklentisini de biliyoruz. Burada o beklentileri de karşılayacak bir çalışmayı yürütüyoruz. Bu hassasiyetler içerisinde o ihtiyacı da gidereceğiz. Yani vatandaşımızın yeşil alan ihtiyacını da gidereceğiz. Yine Tarım Bakanlığı'mızla bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah yakın zamanda hem milletimizin ihtiyaçlarını giderecek, hem de şehirdeki bu sorunu çözecek adımları da atıyor olacağız."

OSMAN GÖKÇEK İLE BAKAN YUMAKLI'YI KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ

AKP'nin nisan ayında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, hobi bahçelerine yönelik yıkım ve ağır para cezaları öngören düzenleme nedeniyle tartışma yaşandığı öne sürülmüştü. İddiaya göre toplantıda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında görüş ayrılığı ortaya çıkmıştı.

Tarım arazileri üzerindeki yapıların yıkılmasını savunan Yumaklı'ya karşı çıkan Gökçek'in, vatandaşların düzenlemeden rahatsız olduğunu dile getirdiği belirtilmişti. Yumaklı'nın ise kendisine de bu konuda şikayetler geldiğini söyleyerek Gökçek'e itiraz ettiği aktarılmıştı.

Kamuoyunda "hobi bahçesi düzenlemesi" olarak bilinen çalışmanın; tarım arazilerine yapılan ev, bungalov ve tiny house gibi yapıların yıkılmasını, ayrıca bu yapılara yönelik cezaların 250 kata kadar artırılmasını öngördüğü ifade edilmişti. Henüz Meclis komisyonuna gelmeden tartışma yaratan düzenlemenin, AKP içinde de oy kaybı endişesine neden olduğu öne sürülmüştü.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "oy kaybederiz" uyarısıyla anlatılmıştı. İtirazların ardından konuya ilişkin yeni bir çalışma yapılması yönünde talimat verildiği iddia edilmişti.