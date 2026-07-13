Milyon dolarlık zarar dev markaya kepenk indirtti: 50 şube peş peşe kapanıyor!

Papa Murphy's'in franchise veren şirketlerinden Kanadalı MTY Group, düşük performans gösteren lokasyonların değerlendirilmesinin ardından 50'ye kadar şubenin kapatılacağını duyurdu.

ÜNLÜ ZİNCİR PEŞ PEŞE KEPENK İNDİRİYOR!

Müşterilerin hazır pizza satın alıp evde kendilerinin pişirdiği "al ve pişir" (take-and-bake) konseptiyle bilinen popüler zincir, önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde 45 ila 50 şubesine kilit vuracak. MTY Group, bu kararı Papa Murphy's'i devralmasından sadece 2 yıl sonra aldı.

10 MİLYON DOLARLIK BÜYÜK KAYIP VAR: DEV ŞİRKET DÜĞMEYE BASTI!

MTY Group CEO'su ve Başkanı Eric Lefebvre, bu hamlenin son 12 ay içinde diğer markalarla birlikte 10 milyon dolardan fazla zarar eden düşük performanslı lokasyonlardan kurtulma girişimi olduğunu söyledi.

Kararın uzun vadede işletme için doğru adım olduğunu belirten Lefebvre, “Bu sayede zararları azaltabilecek, kurumsal mağaza portföyümüzün kalitesini artırabilecek ve kaynaklarimizi daha yüksek getiri potansiyeline sahip lokasyonlara ve markalara odaklayabileceğiz” dedi.

Mağazalar bu haftadan itibaren; personele yardımcı olmak, ev sahipleriyle görüşmek ve dağıtım sorunlarını yönetmek amacıyla sistematik olarak kapanma sürecine başlayacak.

"BU BİR İNDİRİMLİ SATIŞ DEĞİL": MAĞAZALAR KADEMELİ OLARAK ELDEN ÇIKARILIYOR

Gelecekte yeni şubelerin açılmasının da söz konusu olabileceğini belirten MTY Group, kurumsal mağaza portföyünü kademeli olarak azaltıyor.

CEO Lefebvre süreci, "Mantıklı olduğu durumlarda bazı mağazaları yavaş yavaş ama kademeli olarak elden çıkarıyoruz. Bu bir indirimli satış değil, ancak kurumsal mağaza portföyümüzü azaltabileceğimiz bir süreçteyiz" sözleriyle özetledi.

Portföyünde Wetzel's Pretzels, Cold Stone Creamery, Pinkberry ve Baja Fresh gibi birçok markayı barındıran şirkette, bu markaların kapanması da büyük sonuçlar doğurabilir. Papa Murphy's'in özellikle ABD'de diğer markalara göre daha fazla zorluk yaşadığını ve hızlı servis restoranları (QSR) sektörü için önemli bir yük oluşturduğunu belirten Lefebvre, benzer sorunlar yaşayan başka markaları olsa da hiçbirinin Papa Murphy's boyutunda olmadığını ekledi.

2 YILDA HIZLA ERİDİ

Zor durumda olan paket servis pizza zinciri, son yıllarda zaten ciddi bir küçülme dalgasıyla karşı karşıyaydı. Şirketin franchise açıklama belgesine göre, mağaza sayısı 2023 yılında 1.168 iken 2025 yılında 1.014'e kadar düştü ve bu kapanan şubelerin çoğunluğunu franchise işletmeleri oluşturdu.

Özelleştirilebilir pizza satan Papa Murphy's'te müşteriler; malzemeleri, sosları ve hamurlarını pişmemiş halde seçip evlerine götürüyor ve şirketin web sitesindeki talimatlara göre kendileri pişiriyor.

PİZZA SEKTÖRÜNDE KÜRESEL KRİZ: DİĞER DEVLER DE KİLİT VURUYOR!

New York Post'un haberine göre, sektörde kriz yaşayan tek marka Papa Murphy's değil. Mountain Mike's Pizza işletmecisi, borçları 1 milyon ila 10 milyon dolara ulaştıktan sonra iflas başvurusunda bulundu. Mountain Mike's, bu yılın başlarında ABD'deki en pahalı pizza zincirleri arasında 6. sırada yer alıyordu.

Geçtiğimiz Şubat ayında Papa John's, büyük çoğunluğu franchise sistemiyle işletilen, on yıldan daha eski ve yıllık satış hacmi 600.000 dolar veya altında olan yüzlerce düşük performanslı şubesini 2027 yılının sonuna kadar kapatacağını duyurmuştu.

Sektörün bir diğer devi Pizza Hut ise, ana şirketinin incelemelerini tamamlamasının ardından 250 şubesini kapatacağını ilan etti ve zincirin satılabileceği yönünde uyarılarda bulundu.