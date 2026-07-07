Dünya devlerine kumaş yetiştiremiyordu: İzmirli üretici konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerinden Sir Hazır Giyim, yaşadığı mali darboğaz sebebiyle konkordato talebiyle yargıya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Dünya genelinde tanınan pek çok markaya fason üretim yapan ve 400 civarında kişiye istihdam sağlayan firmanın, bu koruma süresi zarfında faaliyetlerini sürdürmesi öngörülüyor.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ KORUMA VE KOMİSER ATAMASI

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve tekstil pazarındaki daralma, yerli üreticileri derinden etkilemeyi sürdürüyor. Finansal yapısını toparlamak isteyen İzmir merkezli Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato başvurusu, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

ekonomim'in haberine göre mahkeme, dosyada sunulan evrakların İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde yeterli olduğuna kanaat getirerek, şirkete 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdı.

Sürecin denetimi ve yürütülmesi amacıyla mahkeme heyeti tarafından serbest muhasebeci mali müşavir Dilek Turan Ertaşkın ve hukukçu Yaşar Can Göksoy, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Karar doğrultusunda alacaklı konumunda olanlar, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz hakkına sahip olacak. Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPAN YARIM ASIRLIK FİRMA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 1967 yılında küçük bir terzi atölyesi olarak sektöre adım atan Sir Hazır Giyim, zamanla Türkiye'nin en büyük hazır giyim üreticilerinden birine dönüştü. İş insanı Birsen Bal'a ait olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Ali Duran'ın üstlendiği işletme, yaklaşık 9 bin metrekarelik tesisinde erkek ceket ve pantolon üretimi gerçekleştiriyor.

Firma; Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax ve s.Oliver gibi küresel devlerin yanı sıra Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark gibi yerli ve yabancı pek çok marka için üretim yapıyor.

400'ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan şirket, başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere çok sayıda ülkeye ürün ihraç ediyor. Ayrıca şirket, 2024 yılında düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.

İKİNCİ KEZ KONKORDATO KORUMASINA GİRDİ

Yapılan konkordato başvurusu, Sir Hazır Giyim'in yanı sıra bünyesinde bulunan Kostüm Giyim firmasını da kapsıyor. Şirket, daha önce 2018 yılında baş gösteren ekonomik sıkıntılar nedeniyle de konkordato talebinde bulunmuş, sonrasında mali tablosunu düzelterek üretime devam etmişti.

Ancak artan üretim maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve küresel talepteki yavaşlamanın yarattığı ağır baskı nedeniyle işletme ikinci kez mahkeme korumasına başvurmak zorunda kaldı.

Şirketin, verilen geçici mühlet süresince üretime devam ederek mali yapısını yeniden güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.