Milletvekili pazarda bir dokundu bin ah işitti! "Nasıl alıp da yiyelim? "

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ardanuç halk pazarını ziyaret ederek esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Tezgahları tek tek gezen Bayraktutan, pazarda karşılaştığı bir yurttaşa, "Pazara çıkıyorsun, ne kadarlık alışveriş yapıyorsun?" sorusunu yöneltti. Alım gücünün düştüğüne dikkat çeken yurttaş, bu soruyu "Doğru dürüst alıp yiyemiyoruz. Ne olacak bizim halimiz?" sözleriyle yanıtladı.

"BİR KİLOGRAM PEYNİR 300 LİRA"

Gıda fiyatlarındaki artışa işaret eden aynı vatandaş, tezgahtaki ürünlerin etiket fiyatları üzerinden yaşadıkları zorluğu aktardı. Pazarda istedikleri ürünlere ulaşamadıklarını belirten yurttaş, "Pazara çıkıyorum, 1 kilogram peynirin fiyatı 300 liraya. Nasıl alıp da yiyelim? Her şey çok" ifadeleriyle Bayraktutan’a dert yandı.

"20 BİN LİRAYLA NASIL GEÇİNSİN?"

Pazarda sadece alışveriş yapmaya çalışan yurttaşlar değil, satış yapan esnaf da maliyetlerden ve halkın düşen alım gücünden şikayet etti. Ardanuç’ta peynir satan bir pazar esnafı, fiyatlardaki mevcut durumu ve asgari ücretlinin çıkmazını şu sözlerle özetledi:

"Bir pazara gidiyorsun, en ucuz şey 50 lira. Domates olmuş 120–125 lira. Peynir olmuş 250 lira. Bir kilo alsa bir aileye bir akşam ancak yeter. 2 kilo alsa 6 kişiye ancak yeter. Bu adam ne yapsın? 20 bin lirayla nasıl geçinsin?"

PAZARIN GÜNDEMİ MECLİS'E TAŞINIYOR

Yurttaşların ve pazar esnafının geçim sıkıntısına yönelik bu ifadelerini dinleyen CHP’li Uğur Bayraktutan, sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını kaydetti. Çekim yapan kameraları işaret eden Bayraktutan, yurttaşlara, "Bunları Meclis’te konuşacağım. Meclis çalışıyor şu anda, bunları televizyonda siz de izleyebilirsiniz. Kameraya alıyoruz" dedi.