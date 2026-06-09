Pazarda tezgah açmak zorunda kalan emekli: Komşudan aldığım peynirle karnımı doyurmaya çalışıyorum

Artvin’de pazarda çalışan emekliler ve alışveriş yapan vatandaşlar, artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücünün yaşamlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığını söyledi. Emekli pazarcı Fikret Topal, yaptığı satışın masrafları karşılamadığını belirterek, “Komşudan aldığım peynirle karnımı doyurmaya çalışıyorum” dedi.

Artvin’de kurulan semt pazarında hem esnaf hem de vatandaşlar yüksek fiyatlar, düşük gelir ve azalan alım gücü nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"ELİMDE KALAN PARA 25 LİRA"

Emekli olmasına rağmen geçimini sağlayabilmek için pazarda zeytin satan Fikret Topal, gelirinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini ifade etti. Kurduğu sofrayı gösteren Topal, emeklilerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekilmesini isteyerek, “Bu sofrayı görüntüleyin, emeklinin nasıl yaşadığını herkes görsün. Sabahın erken saatlerinden beri sadece 125 liralık satış yaptım. Bunun 100 lirasını yer ücreti olarak belediyeye ödedim. Elimde kalan para 25 lira. Yemeğimi bile komşumdan aldığım peynirle geçiştiriyorum. Lokantada yemek yemek artık hayal oldu” diye konuştu.

"EMEKLİ NASIL ALIŞVERİŞ YAPSIN?"

Pazara alışveriş için gelen Mustafa Ökten de fiyatların vatandaşın bütçesini aştığını belirtti. Temel gıda ürünlerine ulaşmanın giderek zorlaştığını söyleyen Ökten, “İnsanların cebinde para yok. Olsa elbette alışveriş yaparız. Domatesin kilosu 80 liraya çıkmış. Emekli biri bu fiyatlarla nasıl alışveriş yapabilir?” ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafından Uğur Önen ise satışların ciddi şekilde düştüğünü dile getirdi. Gün boyu tezgahta bekleyen ürünlerin alıcı bulamadığını söyleyen Önen, “Sabah getirdiğim malların büyük bölümü hala elimde. Gün içinde ancak birkaç kilo satış yapabildim. Vatandaş fiyatlara bakıyor ama satın alamıyor. Çünkü alım gücü her geçen gün eriyor” dedi.

Pazardaki bir başka emekli vatandaş da yalnızca fiyatların değil, ürünlerin kalitesinin de beklentileri karşılamadığını belirterek, “Fiyatlar çok yüksek ama ürünlerin tadı da eskisi gibi değil. İnsanlar alamıyor çünkü para yok. Ben emekliyim, 20 bin lira maaş alıyorum. Bu gelirle geçinmek mümkün değil” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı. (ANKA)