Merkez Bankası'ndan çarpıcı kira raporu! Fiyatlar düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Deprem Bölgesi Konut Arzı ve Bölgesel Kira Enflasyonu Gelişmeleri" başlığıyla yeni bir çalışma yayımladı. Raporda, felaket sonrasında konut piyasasında yaşanan değişimler ve bunların enflasyon üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

YENİDEN İMAR FAALİYETLERİ VE KONUT ARZINDAKİ ARTIŞ

Kamu öncülüğünde yürütülen yeniden imar faaliyetleri sayesinde deprem bölgesindeki konut arzı hızla artış gösterdi.

Verilere göre, deprem bölgesinin Türkiye genelindeki yapı kullanım izinlerinden aldığı pay, deprem öncesinde ortalama yüzde 12 civarındayken 2025 yılında yüzde 20'nin üzerine çıktı. Bu durum, bölgedeki inşaat faaliyetlerinin ne denli büyük bir ivmeyle sürdürüldüğünü açıkça ortaya koydu.

KİRA ENFLASYONUNDA BELİRGİN YAVAŞLAMA VE GERİ GÖÇ DALGASI

Konut arzındaki bu güçlü toparlanma, kira artış hızına doğrudan yansıdı. Deprem illerinde kira enflasyonu, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki diğer grupların belirgin biçimde üzerinde seyrederken, konut teslimlerinin hız kazandığı 2025 yılında yavaşlama eğilimine girdi. Çalışmadaki en dikkat çekici bulgulardan biri de bu olumlu ayrışmanın sadece deprem bölgesiyle sınırlı kalmaması oldu. Depremden dolaylı etkilenen illerde kira enflasyonu, 2024 ve 2025 yıllarında diğer illere yakın bir seyir izlerken, 2026 yılında belirgin biçimde daha düşük gerçekleşti.

Uzmanlar bu görünümün arkasında, deprem bölgesindeki konut stokunun iyileşmesiyle birlikte, daha önce bu bölgelerden göç alan illerdeki kiralık konut talebinin geri göç kanalıyla kademeli olarak azalmasının yattığına işaret ediyor.

İNŞAAT KAPASİTESİ ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Deprem konutu projelerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte sektörün dinamiklerinde de değişim gözlenmeye başladı.

Bölgedeki inşaat sektörü istihdamı yavaş yavaş gerilerken, deprem bölgesi dışındaki illerde hızlı bir artış yaşandığı tespit edildi. İnşaat kapasitesinin bölge dışına yönelmeye başlaması, konut arzındaki artışın önümüzdeki dönemde çok daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin sinyalini veriyor.

Merkez Bankası'nın yayımladığı çalışmaya göre, deprem bölgesindeki konut arzı artışının gerek doğrudan bölgede gerekse dolaylı olarak etkilenen çevre illerde kira artışlarını baskılamayı sürdürmesi bekleniyor. Bu tablonun, genel enflasyonla mücadele sürecine de olumlu katkı sunacağı öngörülüyor.