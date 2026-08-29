Zorunlu deprem sigortasında büyük değişiklik! DASK fonlarında üçte bir şartı getirildi

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle DASK fonlarının yatırım esasları değiştirildi. Fonun en az üçte biri Hazine tarafından ihraç edilen borçlanma senetleri ve kira sertifikalarına yatırılacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) çalışma esaslarında değişikliğe gitti. Düzenlemeyle fonların yönetimi, satın alma işlemleri, harcamaların bildirilmesi ve yatırım denetimine ilişkin yeni kurallar belirlendi.

FONUN EN AZ ÜÇTE BİRİ HAZİNE ARAÇLARINA YATIRILACAK

DASK fonları yatırıma yönlendirilirken araç çeşitliliği sağlanacak. Yatırımlarda likidite, anapara kaybı riskinin düşük olması ve yüksek getiri ilkeleri öncelikli olacak.

Fonun en az üçte biri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Varlık Kiralama şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma senetleri ve kira sertifikalarına yatırılacak.

Hazine tarafından ihraç edilen varlıklar dışında, tek bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek tutar fonun yüzde 10’unu geçemeyecek.

UZUN VADELİ PORTFÖY OLUŞTURULABİLECEK

Fon büyüklüğünün belirlenen yükümlülükleri aşması durumunda, fazla tutar için vadesi bir yıldan uzun portföy oluşturulabilecek. Hesaplamada yıllık saklama payının iki katı ile muallak hasar, kredi ve reasürans ödemeleri gibi önemli yükümlülükler

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle DASK fonlarının yatırım esasları değiştirildi. Fonun en az üçte biri Hazine tarafından çıkarılan borçlanma senetleri ve kira sertifikalarında değerlendirilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) çalışma esaslarında değişikliğe gitti. Düzenlemeyle fonların değerlendirilmesi, harcamaların bildirilmesi ve satın alma süreçlerine ilişkin yeni kurallar getirildi.

FON YATIRIMLARINDA ÜÇ TEMEL ÖNCELİK

DASK fonları farklı yatırım araçlarına dağıtılacak. Yatırım kararlarında öncelikle varlıkların kolayca nakde çevrilebilmesi, anapara kaybı riskinin düşük tutulması ve yüksek getiri sağlanması dikkate alınacak.

Fonun yıllık saklama payının iki katı ile bekleyen hasar, kredi ve reasürans ödemeleri gibi önemli yükümlülüklerin toplamını aşması halinde uzun vadeli portföy oluşturulabilecek. Bu kapsamda yalnızca yükümlülükleri aşan tutar, vadesi bir yıldan uzun yatırımlarda değerlendirilebilecek.

EN AZ ÜÇTE BİRİ HAZİNE ARAÇLARINDA TUTULACAK

DASK fonunun en az üçte biri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Varlık Kiralama şirketleri tarafından çıkarılan borçlanma senetleri ve kira sertifikalarına yatırılacak.

Hazine tarafından çıkarılan araçlar dışında, tek bir kuruluşun sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek tutar ise toplam fonun yüzde 10’unu aşamayacak.

YATIRIM PERFORMANSI HER AY RAPORLANACAK

Fon, Teknik İşletici veya Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilen kamu sermayeli portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilebilecek. Kamu bankalarının iştirakleri olan yetkili portföy yönetim şirketleri de bu kapsamda görev alabilecek.

Yatırım kararları objektif bilgi ve belgelere dayanacak. Fonun yatırım dağılımı ve getiri performansı her ay Yönetim Kuruluna raporlanacak.

Portföy yöneticileri kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla fon üzerinden işlem yapamayacak. Belirlenen yatırım kurallarına uyulup uyulmadığı da iç kontrol birimi tarafından her ay denetlenecek. Tespit edilen aykırılıklar ve alınan önlemler Yönetim Kuruluna derhal yazılı olarak bildirilecek.

HARCAMALAR ÜÇ AYDA BİR BİLDİRİLECEK

Yönetmelikte belirlenen satın alma tutarının beş katını aşan harcamalar, kullanılan yönteme bakılmaksızın Kuruma bildirilecek. Komisyonun değerlendirme raporları da bildirime eklenecek.

Teknik İşletici, bu harcamalar hakkında her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verecek.

SATIN ALMA SINIRI 1,2 MİLYON LİRA

Alınacak malın bedeli veya hizmetin yıllık bedeli için belirlenen sınır, Katma Değer Vergisi hariç 1 milyon 200 bin lira oldu. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen dönemlerde söz konusu sınır beş kat olarak uygulanacak.

Teklifler, yetkili kişilerce imzalandıktan sonra Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin sağladığı platform üzerinden elektronik ortamda iletilebilecek. Tekliflerin ayrı ayrı kapalı zarflarla komisyona sunulması da mümkün olacak.

MEVCUT YATIRIMLARA ALTI AYLIK SÜRE

Daha önce yatırıma yönlendirilen fonlar, altı ay içinde yeni kurallara uygun hale getirilecek. Kamu sermayeli bankaların çıkardığı borçlanma araçları ise vade sonuna kadar elde tutulabilecek.

Satın alma esasları değişiklikten önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenen işlemlerde eski hükümler uygulanmaya devam edecek. Yönetmelik, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.