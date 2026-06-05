Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: Hedef yüzde 5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi kapsamında piyasalara ve iktisadi gidişata yönelik çeşitli beyanlarda bulundu.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Fiyatlarda kalıcı istikrarın tesis edilmesi amacıyla mali sisteme beslenen itimadın ve piyasa mekanizmalarının rasyonel çalışmasının bir mecburiyet olduğunu aktaran Karahan, kurumun nihai enflasyon hedefinin yüzde 5 dolaylarında bulunduğunu dile etti.

Geriye dönük dönemsel analizler de yapan Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2014-2019 yılları arasındaki kesitin sıkı para politikası uygulamalarıyla geçtiğini ve bu döngüde yatırımların hız kestiğini belirtti. Karahan, öngörülebilir bir iktisadi zemin kurulması noktasında enflasyonun düşürülmesinin hayati önemde olduğunu savunurken, mevcut para politikası adımlarını makro-ihtiyati kararlarla tahkim ettiklerini anlattı.

KATILIM FİNANSMANINDA PAY ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Mali eko-sistemin kapsayıcı bir yapıya bürünmesinin ehemmiyetine dikkat çeken Karahan, katılım finansmanının genel mali düzen içerisindeki ağırlığına yönelik rakamlar paylaştı.

2010'lu senelerde yüzde 4,5 seviyesinde bulunan katılım finansmanı payının günümüzde yüzde 9 basamağına ulaştığını bildiren Karahan, bu kulvarın dengeli bir büyüme trendi yakaladığını ve katılım bankacılığı alanında kredi genişlemesinin daha agresif ilerlediğini ifade etti.