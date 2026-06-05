Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: Hedef yüzde 5

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: Hedef yüzde 5

Fatih Karahan, başkanı olduğu Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunu kaydetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: Hedef yüzde 5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi kapsamında piyasalara ve iktisadi gidişata yönelik çeşitli beyanlarda bulundu.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Fiyatlarda kalıcı istikrarın tesis edilmesi amacıyla mali sisteme beslenen itimadın ve piyasa mekanizmalarının rasyonel çalışmasının bir mecburiyet olduğunu aktaran Karahan, kurumun nihai enflasyon hedefinin yüzde 5 dolaylarında bulunduğunu dile etti.

TÜİK açıkladı: Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip 4. ülke!TÜİK açıkladı: Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip 4. ülke!

Geriye dönük dönemsel analizler de yapan Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2014-2019 yılları arasındaki kesitin sıkı para politikası uygulamalarıyla geçtiğini ve bu döngüde yatırımların hız kestiğini belirtti. Karahan, öngörülebilir bir iktisadi zemin kurulması noktasında enflasyonun düşürülmesinin hayati önemde olduğunu savunurken, mevcut para politikası adımlarını makro-ihtiyati kararlarla tahkim ettiklerini anlattı.

KATILIM FİNANSMANINDA PAY ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: Hedef yüzde 5 - Resim : 2

Mali eko-sistemin kapsayıcı bir yapıya bürünmesinin ehemmiyetine dikkat çeken Karahan, katılım finansmanının genel mali düzen içerisindeki ağırlığına yönelik rakamlar paylaştı.

2010'lu senelerde yüzde 4,5 seviyesinde bulunan katılım finansmanı payının günümüzde yüzde 9 basamağına ulaştığını bildiren Karahan, bu kulvarın dengeli bir büyüme trendi yakaladığını ve katılım bankacılığı alanında kredi genişlemesinin daha agresif ilerlediğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Enflasyon Merkez Bankası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro