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Halk TV Ekonomi Son dakika | TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

Son dakika | TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

Son dakika verisi geldi. TÜİK tarafından açıklanana göre mayısta aylık enflasyon 1,71 arttı. Yıllık ise 32,61 oldu.

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Son dakika | TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının beşinci enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Mayıs 2026'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 1,71 arttı. Yıllık ise 32,61 oldu.

GEÇEN AYLARDA ENFLASYON

Nisan 2026'da aylık enflasyon 4,18 artarken, yıllık bazda 32,37 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK'in 2026'nın ilk 3 ayına ait enflasyon verileri şöyle olmuştu:

Mart ayı enflasyon oranı 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2,96 yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak 2026'da aylık enflasyon 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olmuştu.

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ENAG VE İTO ENFLASYONU YİNE TÜİK'TEN YUKARI!

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Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten hemen önce Mayıs 2026 enflasyonunu aylık yüzde 2,16, yıllık bazda 53,13 olarak açıkladı.

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Öncü veri olarak anılan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Mayıs'ta açıklanan verilerine göre perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 1,53 artarken, yıllık yükseliş yüzde 36,77 seviyesinde gerçekleşti.

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Geçtiğimiz ay enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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