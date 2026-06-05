Halk TV Ekonomi Son dakika | TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

Son dakika | TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı Son dakika verisi geldi. TÜİK tarafından açıklanana göre mayısta aylık enflasyon 1,71 arttı. Yıllık ise 32,61 oldu.