Merkez Bankası Başkanı Karahan mesajı verdi: Kemer sıkmaya devam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan Türkiye Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumda, enflasyon trendleri ve para politikası adımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Karahan, enflasyon beklentilerinde meydana gelen bozulmanın sınırlı bir düzeyde kaldığını öne sürerken, arz yönlü şokların manşet enflasyon rakamlarını yukarıya tırmandırdığını dile getirdi. Maliyet kaynaklı baskıların ilerleyen süreçte hafiflemesinin beklendiğini sözlerine ekleyen Karahan, çekirdek enflasyon eğiliminde son periyotta gözlenen yukarı yönlü hareketliliğin, yakın vadeli enflasyon görünümüne yönelik ciddi risk unsurları barındırdığına dikkat çekti.

EKONOMİK AKTİVİTEDE YAVAŞLAMA

Kredi hacmindeki büyümenin daha makul ve ılımlı bir patikaya oturduğunu belirten Karahan, yılın ikinci çeyreğinde dış ticaret açığının daralma eğilimi gösterdiğini ve yurt içindeki yerleşiklerin Türk lirasına yönelik talebinin kuvvetli yapısını koruduğunu aktardı. Döviz rezervlerinin güçlü bir duruş sergilediğini ifade eden Karahan, devreye alınan sıkı finansal koşulların bir sonucu olarak ekonomik aktivitedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü kaydetti.

Bölgesel ve küresel çatışmaların dezenflasyon sürecinin hedeflenen takviminde gecikmelere yol açtığını belirten Merkez Bankası Başkanı, fiyat istikrarı tam anlamıyla tesis edilene dek sıkı para politikası duruşunun döviz kuru, talep ve beklenti kanalları vasıtasıyla dezenflasyonist süreci desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

SAPMA OLURSA EK SIKILAŞMA KAPIDA

Karahan, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi kararlarını şekillendirirken gerçekleşen ve beklenen enflasyon verilerinin yanı sıra enflasyonun ana eğilimini de titizlikle analiz edeceğini söyledi.

Faiz adımlarının dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılık düzeyini sağlayacak şekilde tayin edileceğini belirten Karahan, kararların toplantı bazında ve son derece ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağını ifade etti.

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir uzaklaşma ya da sapma saptanması durumunda, para politikası duruşunun ilave sıkılaştırma adımlarıyla daha da sertleştirileceğini sözlerine ekledi.