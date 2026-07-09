Son dakika | Merkez Bankası rezervlerinde 10 milyar dolarlık yükseliş

Haftalar süren düşüş grafiğinin ardından Merkez Bankası toplam rezervlerinde yukarı yönlü bir hareketlilik gözlendi. 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde rezervler, bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 oranında bir genişleme kaydederek 159,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Konuya ilişkin olarak TCMB tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Resmi rezerv varlıkları, bir önceki ay sonuna göre %8,3 artarak 159,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."

DÖVİZ VE ALTIN VARLIKLARINDA YÜKSELİŞ

Açıklanan güncel verilerin detaylarında, döviz varlıklarının bir önceki ayın kapanış rakamlarına göre yüzde 19,2 oranında ciddi bir artış gösterdiği ve 54,3 milyar ABD doları seviyesine çıktığı görüldü. Aynı süreçte altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3,7'lik bir yükseliş sergileyerek 97,7 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti. Küresel finansal kalemlerden IMF rezerv pozisyonu ile SDR toplamı ise bu dönemde 7,7 milyar ABD doları tutarında gerçekleşti.

REKOR REZERVİN ARKASINDAKİ DEVASA BORÇ YÜKÜ

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri raporunun 3 Temmuz 2026 tarihli dökümlerine göre, rezervlerdeki artışa rağmen madalyonun diğer yüzündeki borç yükü ağırlığını koruyor.

Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim'den oluşan kamu sektörünün kısa vadeli döviz likiditesini doğrudan etkileyen döviz yükümlülükleri, bir önceki ay sonuna kıyasla yüzde 0,7 oranında artış göstererek 121,0 milyar ABD doları düzeyine tırmandı.

SWAP VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER ALARM VERİYOR

Raporda yer alan diğer yükümlülük kalemlerinde ise önceden belirlenmiş döviz yükümlülüklerinin, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azalarak 57,5 milyar ABD doları seviyesine gerilediği aktarıldı. Buna karşılık, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 2,5 oranında artış kaydederek 63,5 milyar ABD doları düzeyine ulaştı.

Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 17,6 milyar ABD doları seviyesinde seyrediyor. Altın swapları kaynaklı net alacak bakiyesi ise aynı dönemde 2,5 milyar ABD doları olarak hesaplandı.