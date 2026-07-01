Memur ve emekliler için yeni oran geldi: Enflasyon zammında son dönemeç!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların sonucunu beklediği haziran ayı tüketici enflasyonu verilerini 3 Temmuz sabahı saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. İlan edilecek bu resmi veri; sözleşmeli personelin, kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin gelirlerindeki artış oranını resmiyete kavuşturacak.

BEŞ AYLIK VERİLER FARK ÖDEMESİNİ KESİNLEŞTİRDİ

TÜİK kayıtlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geride bıraktığımız mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,71 oranında yükseliş gösterdi. Yılın ocak ile mayıs aylarını kapsayan beş aylık periyodunda ise tüketici fiyatlarındaki toplam artış yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Ortaya çıkan bu tablo neticesinde, daha önce maaşlara yansıtılan yüzde 11'lik zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı ödenmesi yasal bir zorunluluk haline geldi.

Bunun yanı sıra, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2026-2027 yıllarını kapsayan memur ve memur emeklisi maaşlarına yönelik alınan toplu sözleşme kararları gereğince; 2026 yılının ikinci altı aylık dilimi için belirlenen yüzde 7'lik zammın üzerine söz konusu enflasyon farkı ilave edilecek. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ise yılın ilk yarısında oluşan net enflasyon oranı kadar maaş artışına hak kazanacak.

EKONOMİSTLERİN HAZİRAN AYI TAHMİNLERİ

Yılın ilk beş ayına ait enflasyon istatistikleri sırasıyla; ocak döneminde yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak ölçülmüştü. Kaydedilen bu oranlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban niteliğindeki yüzde 16,61 oranındaki artış halihazırda garantilenmiş oldu.

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla hayata geçirilen Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, haziran dönemi için öngörülen aylık enflasyon artışının ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Ankete katılan uzmanların tahmin aralığı ise yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişiklik gösterdi.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ, YIL SONUNDA YÜZDE 29 BEKLENTİSİ

Söz konusu ankette öne çıkan yüzde 1,04'lük artış beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, mayıs ayında yüzde 32,61 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyon oranının haziran ayında yüzde 32,17 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. İlgili araştırmada ekonomistlerin yıl sonuna dair genel enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak saptandı.

Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre haziran ayına yönelik enflasyon öngörüsü yüzde 1,36 düzeyinde belirlendi. Piyasada dolaşan kulis bilgilerine göre haziran ayı verisinin beklenti eşiklerini aşmayacağı düşünülüyor. Bu durumun gerçekleşmesiyle, ilk altı aylık dönemin toplam enflasyonunun yüzde 18 sınırlarında şekillenmesi öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINDA YASAL DÜZENLEME ŞARTI

Kamuoyunun yakından takip ettiği ve en düşük emekli aylığının 20 bin liranın üzerine çıkaracak veri 3 Temmuz'da gelecek.

Piyasanın yüzde 1,36 dolaylarındaki haziran enflasyonu tahmini dikkate alındığında, altı aylık kümülatif oranın yaklaşık yüzde 18 seviyesinde kalacağı hesaplanıyor.

Yapılan bu projeksiyonlar doğrultusunda en düşük emekli aylığının 23 bin 600 Türk Lirası seviyesine çıkarılabileceği değerlendiriliyor.

Ancak taban aylıklara uygulanacak bu temmuz zammının resmileşmesi için, etki analizi çalışmalarının tamamlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan özel bir yasal düzenlemenin geçirilmesi gerekiyor.

KUMÜLATİF HESAPLAMALARDA SON DURUM

Bugüne dek kamuoyuna açıklanan resmi verilere göre güncel maaş hesabı şu şekilde formüle ediliyor: Beş aylık süreçte toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçerken; beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,04, toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 oranında uygulandı.

Bu kalemlerin birleşimiyle kümülatif artış yüzde 12,40 seviyesinde bulunuyor.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 18 BİLE OLMUYOR

Ekonomistlerin haziran ayı beklentileri doğrultusunda yapılan öngörülere göre ise; altı aylık toplam enflasyonun yüzde 17,82'ye ulaşması, altı aylık enflasyon farkının yüzde 6,14’e yükselmesi ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte kümülatif maaş artışının yüzde 13,57 olması bekleniyor.