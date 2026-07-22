Mehmet Şimşek'in sıkı politikası aile bağlarını sıkılaştırdı: TÜİK verileri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıkı mali politikalarıyla sonuç alamadığı enflasyon, turizm verilerine de yansıdı. Alım gücü düşen vatandaşın tatil anlayışı akraba, arkadaş ziyaretine kaydı.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Yurt İçi Turizm İstatistikleri'ne göre 2026 yılı ilk çeyreğinin turizm verilerine göre yurt içinde seyahate çıkan vatandaşlar en çok akraba evinde konakladı. Seyahat harcamaları 102,3 milyar TL'yi aşarken, seyahat başına ortalama harcama 7 bin 221 TL oldu.

Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 11 milyon 520 bin kişi yurt içinde seyahate çıkarken, toplam seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine ulaştı.

Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin TL'ye yükseldi.

Toplam harcamaların 94 milyar 552 milyon 386 bin TL'sini kişisel harcamalar oluştururken, paket tur harcamaları 7 milyar 759 milyon 900 bin TL olarak kaydedildi. Seyahat başına ortalama harcama ise 7 bin 221 TL oldu.

EN BÜYÜK HARCAMA YEME İÇMEYE YAPILDI

Harcamalarda ilk sırayı yüzde 30,9 payla yeme-içme giderleri aldı. Ulaştırma harcamaları yüzde 27,6 ile ikinci, giyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise yüzde 12,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 62,2 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında görüldü.

MEHMET ŞİMŞEK'İN SIKI POLİTİKASI AİLE BAĞLARINI SIKILAŞTIRDI

Vatandaşların seyahat amaçları incelendiğinde ilk sırada yüzde 68,1 ile yakınları ziyaret yer aldı. Gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin oranı yüzde 22,3 olurken, sağlık amacıyla yapılan seyahatlerin payı yüzde 4,1 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte seyahate çıkanlar toplam 73 milyon 622 bin geceleme gerçekleştirdi. Ortalama geceleme süresi ise 5,2 gece olarak hesaplandı. Konaklama tercihlerinde de akraba ve arkadaş evleri ilk sıradaki yerini korudu.

İlk çeyrekte: