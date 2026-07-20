Bütçe verilerini bu kez bakanlık değil, Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansındaki durumu açıklayarak faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar TL'ye ulaştığını ve iç borç çevirme oranlarının gerilediğini duyurdu.

BAKANLIK DEĞİL MEHMET ŞİMŞEK DUYURDU

Bütçe verileri normalde ayın ortasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanıyordu.

Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı kanalıyla bütçe tablosundaki son süreci değerlendirdi. Şimşek; kamu giderlerindeki disiplin, kayıt dışılıkla mücadele adımları ve gönüllü uyumu yükseltmeye dönük uygulanan politikalar sayesinde, bütçe açığının milli gelire kıyasla oranının haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hesaplamada yaklaşık yüzde 2,5 düzeyine gerilediğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Şimşek, bütçe performansında kaydedilen bu tablonun katkısıyla iç borç çevirme oranlarının hem geçen senenin hem de ekonomi programındaki öngörülerin altında kaldığını bildirdi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, sosyal medya değerlendirmesinde tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti.

Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımız ve kamu harcamalarındaki disiplin sayesinde 2025 yılında yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ediyoruz.

Bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor.

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran bütçe disiplini programımızın temel amacı olan fiyat istikrarı açısından da kritik önem taşımaktadır. Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."