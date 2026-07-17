Emekli aylıkları bugün yatırılıyor: Yasal düzenleme yetişmedi zamsız alacaklar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'luk enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik bir artış elde etti. Zam kararlarının netleşmesiyle birlikte, yeni dönemin ilk aylık ödemeleri bugün itibarıyla kademeli olarak hesaplara aktarılmaya başlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA "TBMM" DÜĞÜMÜ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının yüzde 17,76 artışla 23.552 TL'ye çıkarılmasını hedefleyen kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesine rağmen TBMM Genel Kurulu'ndaki yasama süreci henüz tamamlanmadı. 5,1 milyon kişiyi doğrudan etkileyen bu aksaklık, ödeme takvimini teknik bir belirsizliğe itti.

Bu durumun ödemelere yansıması şu şekilde olacak:

Yeni kök aylığı ve ek ödeme toplamı 20.000 TL'nin altında kalan emeklilere, ilk etapta mevcut taban aylık olan 20.000 TL yatırılacak.

Yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, aradaki farklar devlet tarafından karşılanacak.

Ek ödemeler dahil 16.920 TL'nin altında kalan tüm emekli maaşları, Hazine desteği ile 23.552 TL'ye tamamlanarak "fark ödemesi" olarak daha sonra hesaplara aktarılacak.

Kök maaşı bu sınırın üzerinde olan emekliler ise yüzde 17,76 oranında zamlanmış yeni maaşlarını doğrudan hesaplarında görecekler. Örneğin, mevcut maaşı 25.000 TL olan bir emekliye 29.440 TL ödenecek.

KÖK MAAŞ VE HAZİNE DESTEĞİ HESAPLAMALARI

En düşük emekli aylığı alanların mevcut kök aylıklarına göre yeni dönemdeki durumları şu şekilde oluştu:



E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL İMKANI

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, zamlı ek ödeme tutarları e-Devlet sistemine tanımlandı. Emekliler, "4A, 4B ve 4C Emekli Ödeme Bilgileri" ekranından güncel ek ödeme tutarlarını sorgulayabiliyor. Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler için kök maaş ve toplam aylık hesaplamasında şu formüller kullanılıyor:

Yeni Kök Aylık: Ek Ödeme Tutarı × 25

Yeni Toplam Aylık: Ek Ödeme Tutarı × 26

ÖDEME TAKVİMİ VE DUL/YETİM AYLIKLARI

SSK (4A) emeklileri için ödeme takvimi 17-26 Temmuz tarihleri arasında, tahsis numarasının son rakamına göre belirlendi. Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı aylıkları ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de yüzde 17,76 oranındaki zamdan faydalanacak. Hisselere göre yeni tutarlar şöyle:

%75 hisse: 15.000 TL'den 17.664 TL'ye yükseldi.

%50 hisse: 10.000 TL'den 11.776 TL'ye çıktı.

%25 hisse: 5.000 TL'den 5.888 TL seviyesine ulaştı.

Teknik güncellemelerin yetişmediği dosyalarda ise önce eski tutarlar ödenecek; yasal sürecin tamamlanmasıyla oluşacak farklar SGK'nın duyuracağı tarihte ayrıca yatırılacak.