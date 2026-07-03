Mahkeme İnan Kıraç için kesin kararını verdi

İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasındaki evliliğin iptaline ilişkin davada yargı süreci tamamlandı. Yerel mahkeme ve istinafın verdiği iptal kararlarını inceleyen Yargıtay, alt mahkemelerin kararlarını onadı. Böylece İpek Kıraç'ın açtığı davayla başlayan hukuki süreç de sona erdi.

MAHKEME İNAN KIRAÇ İÇİN KESİN KARARINI VERDİ

Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in haberine göre, iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasındaki evliliğe ilişkin dava Yargıtay kararıyla kesinleşti. Yargıtay, yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin evliliğin iptaline yönelik kararlarını onayarak evliliği hukuken geçersiz saydı.

Kararın ardından Emine Alangoya'nın "Kıraç" soyadını kullanamayacağı öğrenildi.

İPEK KIRAÇ "FİİL EHLİYETİ YOK" DİYEREK DAVA AÇMIŞTI

Dava süreci, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının evlilik sırasında fiil ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla açtığı davayla başlamıştı. Dosya kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı belirtilmiş, bunun üzerine kendisine önce geçici ardından kalıcı vasi atanmıştı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde ayırt etme gücünden yoksun olduğu gerekçesiyle evliliğin iptaline karar vermiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun bularak başvuruları reddetmişti.

Dosyayı son olarak inceleyen Yargıtay da alt mahkemelerin kararlarını onayarak dava sürecini kesin hükümle sonuçlandırdı.