Küresel devden yeni tahmin: Brent petrol ve dolar için beklentiler değişti

ING, Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatının öngörülenden daha kısa sürede normale dönmesi üzerine 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin Brent petrol fiyat tahminini aşağı yönlü güncelledi. Kurum ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz beklentilerine paralel olarak doların yıl sonuna doğru ve 2027 boyunca kademeli bir şekilde değer kaybedeceğini öngördü.



ING tarafından yayımlanan değerlendirmede, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının kesintisiz devam etmesi beklentisi doğrultusunda Brent petrol fiyat tahminlerinin revize edildiği belirtildi. Buna göre kurum, Brent petrolün 2026’nın üçüncü çeyreğinde ortalama 80 dolar dördüncü çeyreğinde ise 74 dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin ediyor.

GERİLİM YÜKSELİRSE MEVCUT GÖRÜNÜM DEĞİŞEBİLİR

Raporda, söz konusu beklentinin Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatında ciddi bir aksama yaşanmayacağı varsayımına dayandığı ifade edildi. Ancak ABD ile İran arasında yeniden yaşanabilecek olası bir gerilimin petrol piyasasına ilişkin mevcut görünümü değiştirebileceği uyarısına da yer verildi.



ING, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri doğrultusunda, ABD dolarının yıl sonuna doğru ve 2027 yılı boyunca kademeli olarak sınırlı değer kaybı yaşanacağını öngördü. Kurumun yayımladığı tahminlere göre, yıl sonunda EUR/USD paritesinin 1,18 seviyesine USD/JPY paritesinin ise 158 seviyesine ulaşması bekleniyor. ING, söz konusu öngörülerini Fed’in politika görünümüne ilişkin beklentileri çerçevesinde şekillendirdi.

FED BEKLENTİSİ

ING Makro Araştırma Direktörü Carsten Brzeski, Orta Doğu'da yeni bir gerilim yaşanmaması halinde ABD'de enflasyonun zirveyi geride bırakmış olabileceğini belirtti.

Brzeski, düşük enerji fiyatları, kira artışlarındaki yavaşlama ve ücret baskısının azalmasının enflasyonu destekleyeceğini ifade ederek, Fed'in 2027 yazına kadar faiz oranlarını değiştirmemesini öngördüklerini ifade etti.