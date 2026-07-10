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Halk TV Ekonomi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2026 yılına ilişkin nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) tahminleri, dünyanın en büyük ekonomilerine ilişkin güncel sıralamayı ortaya koydu.

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Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 1
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IMF’nin nominal GSYİH projeksiyonları esas alınarak hazırlanan listeye göre, küresel ekonomide liderliğini sürdüren ABD ilk sıradaki yerini korurken, Çin ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 2
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Nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre oluşturulan listede Türkiye’de üst sıralarda kendine yer buldu. Rapor ülkelerin küresel ekonomideki mevcut konumlarına yönelik önemli bir tablo sunarken, ekonomik güç dengelerindeki son görünümü de gözler önüne serdi.

İşte listede yer alan ülkeler;

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 3
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1- ABD: 32,4 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 4
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2- Çin: 20,9 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 5
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3- Almanya: 5,5 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 6
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4- Japonya: 4,4 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 7
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5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 8
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6- Hindistan: 4,2 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 9
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7- Fransa: 3,6 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 10
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8- İtalya: 2,7 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 11
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9- Rusya: 2,7 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 12
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10- Brezilya: 2,6 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 13
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11- Kanada: 2,5 trilyon dolar

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı - Fotoğraf: 14
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12- Avustralya: 2,1 trilyon dolar


13- Meksika: 2,1 trilyon dolar


14- İspanya: 2,1 trilyon dolar


15- Güney Kore: 1,9 trilyon dolar


16- Türkiye: 1,6 trilyon dolar


17- Endonezya: 1,5 trilyon dolar


18- Hollanda: 1,4 trilyon dolar


19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon dolar


20- İsviçre: 1,1 trilyon dolar

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