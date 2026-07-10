Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı

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Nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre oluşturulan listede Türkiye’de üst sıralarda kendine yer buldu. Rapor ülkelerin küresel ekonomideki mevcut konumlarına yönelik önemli bir tablo sunarken, ekonomik güç dengelerindeki son görünümü de gözler önüne serdi.

İşte listede yer alan ülkeler;