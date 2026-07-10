Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri değişti mi? IMF 2026 listesi açıklandı
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2026 yılına ilişkin nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) tahminleri, dünyanın en büyük ekonomilerine ilişkin güncel sıralamayı ortaya koydu.
IMF’nin nominal GSYİH projeksiyonları esas alınarak hazırlanan listeye göre, küresel ekonomide liderliğini sürdüren ABD ilk sıradaki yerini korurken, Çin ikinci sırada yer aldı.
Nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre oluşturulan listede Türkiye’de üst sıralarda kendine yer buldu. Rapor ülkelerin küresel ekonomideki mevcut konumlarına yönelik önemli bir tablo sunarken, ekonomik güç dengelerindeki son görünümü de gözler önüne serdi.
İşte listede yer alan ülkeler;
1- ABD: 32,4 trilyon dolar
2- Çin: 20,9 trilyon dolar
3- Almanya: 5,5 trilyon dolar
4- Japonya: 4,4 trilyon dolar
5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon dolar
6- Hindistan: 4,2 trilyon dolar
7- Fransa: 3,6 trilyon dolar
8- İtalya: 2,7 trilyon dolar
9- Rusya: 2,7 trilyon dolar
10- Brezilya: 2,6 trilyon dolar
11- Kanada: 2,5 trilyon dolar
12- Avustralya: 2,1 trilyon dolar
13- Meksika: 2,1 trilyon dolar
14- İspanya: 2,1 trilyon dolar
15- Güney Kore: 1,9 trilyon dolar
16- Türkiye: 1,6 trilyon dolar
17- Endonezya: 1,5 trilyon dolar
18- Hollanda: 1,4 trilyon dolar
19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon dolar
20- İsviçre: 1,1 trilyon dolar