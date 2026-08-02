Kripto piyasasında hareketli günler: Bitcoin ve Ethereum'da temmuz ayı rakamları netleşti

Sene genelinde yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kalan dijital varlık piyasası, senenin ikinci yarısı itibarıyla yönünü yukarı çevirdi. Kripto paraların toplam piyasa büyüklüğünü gösteren Total Market verileri, temmuz döneminde 123 milyar 170 milyon dolarlık bir genişleme kaydederek 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Bu süreçte piyasanın öncü varlığı Bitcoin, aylık bazda yüzde 7,2 değer kazanarak 62 bin 884,9 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise aynı süreçte yüzde 18,2 oranında prim yaparak 1862,3 dolara ulaştı ve son 11 ayın en güçlü aylık performansına imza attı.

ABD ENFLASYONU VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER TALEBİ ARTIRDI

Piyasaya nakit akışının hızlanmasında ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesinde makroekonomik veriler etkili oldu. ABD tarafında enflasyonun yavaşlama göstergesi sunması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım adımlarını erteleyeceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum piyasadaki likidite koşullarına dair olumlu algı yaratarak kripto varlıklara olan talebi destekledi.

Öte yandan, ABD ile İran arasındaki siyasi gerilimin mevcut durumda yüksek seyretmesine rağmen geçmiş haftalarda bir miktar yumuşama göstermesi, küresel piyasalarda risk iştahını artıran bir diğer unsur olarak kayıtlara geçti.

"CLARITY ACT" YASA TASARISI VE YASAL DÜZENLEME İYİMSERLİĞİ

Sektöre hukuki zemin kazandırmayı amaçlayan yasal adımlar da fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "CLARITY Act" olarak adlandırılan yasa tasarısına ilişkin yeni etik kuralların ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığına dair basına yansıyan haberler, piyasadaki olumlu havayı pekiştirdi.

FED KARARLARI VE SIKI PARA POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİ

Piyasada yaşanan yükseliş trendinde Fed'in para politikasına dair belirsizlikler de rol oynadı. Banka, politika faizini sabit tutma kararı alırken, karar alıcılar arasındaki görüş ayrılıkları para politikasının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Üyeler arasındaki fikir ayrılıkları, enflasyonla mücadelede yeni faiz artışlarının gelip gelmeyeceği konusunda yatırımcı tarafında kafa karışıklığı yarattı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık vurgusuna karşın, izlenecek yola dair somut detaylar vermemesi piyasalar tarafından net bir ipucu olarak algılanmadı. Bu durum, bankanın faiz artışına gitmeyerek enflasyonla mücadelede zaman kaybettiği yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.