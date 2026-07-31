Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Fed'in kararı piyasayı yavaşlattı: Bitcoin sıkıştı

Fed'in kararı piyasayı yavaşlattı: Bitcoin sıkıştı

Fed'in faiz kararı faiz indirimi beklentilerini yavaşlatırken, Bitcoin 63 bin 800 ile 65 bin 100 dolar aralığında dar bantta sıkıştı. Kripto piyasasının toplam değeri ise 2,28 trilyon dolar seviyesinde yatay seyrini koruyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Fed'in kararı piyasayı yavaşlattı: Bitcoin sıkıştı
Son Güncelleme:

ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutma kararı yakın zamanda faiz indirimi bekleyen piyasayı yavaşlatırken, Bitcoin 63 bin 800 ile 65 bin 100 dolar arasında sıkışık bir seyir izliyor. Şirket karlarının açıklandığı bu dönemde toplam kripto piyasası değeri ise küçük bir artışla 2,28 trilyon dolar seviyesinde yatay kalmaya devam ediyor.

ABD tarafında yetkililer, kripto para piyasasını düzene sokacak yasal çerçevenin bir an önce netleşmesi için Meclis'e çağrıda bulunuyor. Sektörde öne çıkan bir diğer gelişme ise güvenlik tarafında yaşandı. Popüler soğuk cüzdan üreticilerinden Coinkite, Coldcard Mk3 modelinde ciddi bir güvenlik açığı tespit edildiğini bildirdi. Şirket, yaşanan para kayıplarının ardından kullanıcıların varlıklarını acilen başka bir cüzdana aktarmalarını tavsiye ediyor.

31 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 63.994$ %-1.24 63.944$ 65.400$ -
Ethereum (ETH) 1.889$ %-1.75 1.885$ 1.937$ -

31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Uniswap (UNI) 4,50 $ +%13,35
Pump.fun (PUMP) 0,002030 $ +%6,28
Filecoin (FIL) 0,7160 $ +%5,39

31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 0,9911 $ -%6,76
Cosmos (ATOM) 1,23 $ -%3,37
Zcash (ZEC) 461,86 $ -%2,54

31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.182,68₺
Satış 6.190,05₺

Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladıAltın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı

31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,98₺
Satış 89,00₺
Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridiGümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridi

31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,52₺ 47,53₺ %0.19 10:40
Euro (EUR) 54,76₺ 54,78₺ %0.11 10:40
Sterlin (GBP) 63,97₺ 63,98₺ %-0.04 10:40
Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!

31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.18
Motorin 80.97
LPG 31.19
Depoları yakan zam geldi: Motorin fiyatları sürücüleri vurduDepoları yakan zam geldi: Motorin fiyatları sürücüleri vurdu

31 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.312
Değişim %0,14
BIST 100'de erime büyüyor: Kan kaybı durdurulamıyor!BIST 100'de erime büyüyor: Kan kaybı durdurulamıyor!
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kripto Kripto Para Bitcoin Ethereum Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro