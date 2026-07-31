Fed'in kararı piyasayı yavaşlattı: Bitcoin sıkıştı

ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutma kararı yakın zamanda faiz indirimi bekleyen piyasayı yavaşlatırken, Bitcoin 63 bin 800 ile 65 bin 100 dolar arasında sıkışık bir seyir izliyor. Şirket karlarının açıklandığı bu dönemde toplam kripto piyasası değeri ise küçük bir artışla 2,28 trilyon dolar seviyesinde yatay kalmaya devam ediyor.

ABD tarafında yetkililer, kripto para piyasasını düzene sokacak yasal çerçevenin bir an önce netleşmesi için Meclis'e çağrıda bulunuyor. Sektörde öne çıkan bir diğer gelişme ise güvenlik tarafında yaşandı. Popüler soğuk cüzdan üreticilerinden Coinkite, Coldcard Mk3 modelinde ciddi bir güvenlik açığı tespit edildiğini bildirdi. Şirket, yaşanan para kayıplarının ardından kullanıcıların varlıklarını acilen başka bir cüzdana aktarmalarını tavsiye ediyor.

31 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Uniswap (UNI) 4,50 $ +%13,35 Pump.fun (PUMP) 0,002030 $ +%6,28 Filecoin (FIL) 0,7160 $ +%5,39

31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim MemeCore (M) 0,9911 $ -%6,76 Cosmos (ATOM) 1,23 $ -%3,37 Zcash (ZEC) 461,86 $ -%2,54

31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.18 Motorin 80.97 LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ