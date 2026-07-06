Kredi kartına yüzde 70 zam! İtiraz eden geri alabilecek

Gündelik yaşamda alışverişin vazgeçilmez bir parçası haline gelen kredi kartlarında her sene kesilen yüksek tutarlı kullanım bedelleri, tüketici ile bankaları yeniden karşı karşıya getirdi. Finans kuruluşlarının yıllık olarak yansıttığı kart bedelleri 2 bin liranın üzerine çıkarken, bu ücretin iadesini talep eden müşterilerin karşılaştığı koşullar tepki topluyor.

KREDİ KARTLARINDA 'AİDAT' VURGUNU

Milyonlarca tüketicinin hayatta kalmak için mecburen kullandığı kredi kartlarına yansıtılan yıllık üyelik ücretleri, bu yıl ortalama yüzde 60 oranında artarak ekstrelere kabus gibi çöktü. Finans sektörü karlılığını katlarken, hayat pahalılığı altında ezilen halk, haksız kesilen bu parayı geri alabilmek için ya bankaların yeni borçlanma şartlarına boyun eğmek ya da hakem heyetlerinde uğraşmak zorunda bırakılıyor.

Bankaların her yıl düzenli olarak yenilediği kredi kartı yıllık üyelik bedellerine bu sene büyük bir zam yansıdı. Cüzdanında kredi kartı bulunduran milyonlarca tüketiciyi doğrudan etkileyen yeni tarifeler, hane bütçelerinde ciddi bir gedik açmaya başladı.

ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 60 SEVİYESİNE ULAŞTI

Yeni dönemle beraber bankalar, kart tiplerine bağlı olarak aidat tutarlarında dikkat çekici fiyat artışlarına imza attı. Yapılan son güncellemeler incelendiğinde, rakamlar kurumdan kuruma ve kartın segmentine göre farklılık gösterse de genel çerçevede ortalama yüzde 60 oranında bir artış gerçekleştiği görüldü. Geçtiğimiz seneye kıyasla büyük fark yaratan bu artışlar, kart kullanıcılarının ekstrelerinde yerini aldı.

RAKAMLAR BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Bankacılık sektöründeki rekabet koşulları ve müşteri politikaları sebebiyle her kurum farklı bir fiyatlandırma stratejisi uyguluyor. Kimi özel bankaların yüksek limit tanıdığı ya da özel ayrıcalıklar sunduğu "premium" özellikli kartlarında yıllık aidat ücretleri binlerce liraya ulaşırken, kamu bankalarının sunduğu standart kartlarda bu bedeller nispeten daha makul seviyelerde tutuluyor.

Bununla beraber, yasal bir zorunluluk gereği bankaların müşterilerine "aidatsız kredi kartı" seçeneğini sunması mecburi kılınıyor. Yüksek aidat ödemek istemeyen tüketiciler, bankalarından doğrudan bu kart tipine geçiş talep edebiliyor.

ÖDENEN AİDATLARIN İADESİ MÜMKÜN

Kart ekstresinde yüksek tutarlı yıllık ücret gören tüketiciler için yasal itiraz mekanizmaları bulunuyor.

Tüketicilerin atması gereken ilk adım, kartın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleri kanalıyla iletişime geçmek. Bankalar, müşteri kaybının önüne geçebilmek amacıyla belirli bir süre geçerli harcama taahhüdü istemek veya yeni bir otomatik fatura talimatı verilmesi koşuluyla bu ücreti iptal edebiliyor. Kimi durumlarda ise kesilen aidat tutarı kadar bakiye, müşterinin kartına "para puan" şeklinde yüklenerek iade işlemi gerçekleştiriliyor.

BANKA GERİ ADIM ATMAZSA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ DEVREDE

Banka ile yapılan müzakerelerden olumlu bir sonuç alınamaması durumunda yasal süreç başlıyor. Kart sahipleri, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) vasıtasıyla hiçbir masraf ödemeden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabiliyor. Yıllık ücretin kesildiğini gösteren ekstre belgesiyle gerçekleştirilen bu başvurularda, sözleşme maddelerinde "haksız şart" unsuru saptanması halinde heyetler genellikle tüketici lehine karar alarak haksız ücretin iadesini sağlıyor.