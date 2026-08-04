Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu detayı atlayan ay sonunda daha fazla ödeme yapıyor

Kredi kartı düzenlemelerinde kart sahibinin aylık ödeme yükünü doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biri toplam kart limiti olarak öne çıkıyor. Mevcut düzenlemeye göre dönem borcunun tutarı ne olursa olsun kredi kartı limiti 50 bin TL’yi geçtiğinde yasal asgari ödeme oranı yüzde 20’den yüzde 40’a kadar yükseliyor.



DÖNEM BORCU DEĞİL TANIMLI LİMİT ESAS ALINIYOR

Sistemde dikkat çeken en önemli ayrıntı asgari ödeme oranının harcanan tutara değil, banka tarafından tanımlanan toplam kart limitine göre hesaplanması. Bu nedenle kart sahibi limitinin yalnızca küçük bir bölümünü kullanmış olsa bile, toplam limit 50 bin TL’nin üzerinde ise yüzde 40 oranındaki asgari ödeme kuralına tabi oluyor.

FAİZ YÜKÜ DE ARTABİLİYOR

50 bin TL’nin üzerindeki kart limitlerinde asgari ödeme tutarının yükselmesi, ödeme yapılması halinde uygulanacak faiz yükü de etkileniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği kademeli faiz sisteminde, borç bakiyesi arttıkça uygulanacak azami akdi ve gecikme faizi oranları da yükseliyor. Bu kapsamda 30 bin TL’nin altındaki borçlar için en düşük faiz kademesi uygulanırken, 30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki borçlar orta faiz diliminde değerlendiriliyor. 180 bin TL’nin üzerindeki borçlar ise en yüksek faiz kademesine giriyor.

Kart limiti 50 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıların asgari ödeme tutarını karşılayamaması durumunda, kalan borç bakiyesine bağlı olarak daha yüksek faiz yükü ile karşılaşabileceği belirtiliyor. Uzmanlar aylık nakit akışını korumak isteyen kart kullanıcılarının ihtiyaç duymadıkları yüksek limitleri gözden geçirmesini öneriyor. Kullanılmayan kart limitlerinin 50 bin TL eşiğinin altına çekilmesi tavsiye ediliyor.