Köprü ve otoyolların taliplerinde yabancı yerliler başı çekti

İstanbul Boğazı’ndaki kamusal köprüler ve otoyolların 31 Aralık 2031'e kadar özelleştirilmesi süreci hız kazanırken; işletme hakkı için sıraya girenlerin kimler olduğu da ortaya çıkıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 30 yıllığına özelleştirilmesi hedefleniyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre söz konusu köprü, otoyol ve çevre otoyolları, bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı işletme hakkı devri, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer yöntemlerden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek.

İşlem sırasında mülkiyet devri yapılmayacak ve süreç 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜLER: 'ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYORLAR'

Köprü ve otoyol özelleştirmesiyle ilgilenen yerli ve yabancı şirketler de netleşmeye başladı. 20 farklı ülkede, 29 yol ve otoyolda işletmecilik yapan Fransız devi Egis, 30 yıllığına özelleştirilecek olan köprü ve otoyollarla çok yakından ilgileniyor.

ANKA'dan Olcay Aydilek'in haberine göre kaynaklar Egis yönetiminin, Ankara’da yetkililerle görüşmeler yaptığını ve projeye olan ilgisini açıkça ifade ettiğini belirtti. Resmi internet sitesine göre Egis; 20 farklı ülkede 1,2 milyon araç tarafından kullanılan 29 yol ve otoyolda yaklaşık 4 bin 400 kilometrelik bir ağ ile 81 kilometrelik tünel işletmeciliği portföyü barındırıyor. Şirket ayrıca altyapı danışmanlığı, mühendislik ve altyapı işletmesi hizmetleri sunuyor. Egis halihazırda Yavuz Sultan Selim (Kuzey Çevre Otoyolu) ve Osmangazi köprüleri (İstanbul-İzmir Otoyolu) ile Avrasya Tüneli projelerinde işletme, bakım ve elektronik ücret toplama (ETC) hizmetlerini yürütüyor.

CENGİZ, KALYON, LİMAK TETİKTE

Fransız devinin yanı sıra Japonya, Güney Kore ve İspanya merkezli bazı şirketlerin de özelleştirme sürecini çok yakından takip ettikleri kaydedildi. Kaynaklar, köprü ve otoyol işletmecisi IC İçtaş, Limak, Kalyon ve Cengiz Holding’in de potansiyel yatırımcılar arasında bulunduğunu belirterek, “Bu şirketlerin, yabancı yatırımcılarla konsorsiyum kurarak özelleştirmede yer almaları beklenebilir” dedi. Kararda köprü ve otoyolların bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı özelleştirilmesinin öngörüldüğünü hatırlatan kaynaklar, “Ekonomik bütünlük dikkate alınarak üç ya da dört parça halinde özelleştirilmesi de bir seçenek olabilir. Ancak, bu konuda henüz bir karar verilmediğini ifade etmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

ÖZEL: 5 KAT PAHALILAŞACAK

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, köprü ve otoyollarının özelleştirilmesiyle geçiş ücretlerinin katbekat artacağını belirterek şu uyarıda bulunmuştu:

“Şimdi bu özelleştirme ile bir, ucuz otobanların hepsi beş kat pahalılaşacak. Bu özelleştirme ile iki, İstanbul’daki birinci ve ikinci köprü şimdi 50 lira iken en az 2-2,5 kat pahalılaşacak ve üçüncü köprüden pahalı olacak.”

İktidarın "altın yumurtlayan tavuğu kestiğini" vurgulayan Özel, ihaleye girecek şirketlere yönelik olarak, “Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz” çağrısını yapmıştı.