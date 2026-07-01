Köprü ve otoyollara tek bir zam gelmedi: Yavuzyılmaz diğerini de açıkladı!

Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında özel şirketlerin işlettiği otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gece yarısı kararıyla fahiş zamlar yapıldı. Yeni ücret tarifeleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün aldığı kararla resmen yürürlüğe girdi.

Özel firmaların Kamu-Özel Sektör İş Birliği sözleşmeleriyle idare ettiği ulaşım hatlarındaki bu ağır fiyat güncellemeleri, gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu ve bugünden itibaren geçerlilik kazandı.

GİŞELERDEKİ YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

Alınan kararlar doğrultusunda, güzergahları kullanacak araba sahipleri için maliyetler ciddi oranda katlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanmanın bedeli 1.170 liraya tırmanırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden karşıya geçmenin faturası 110 lira seviyesine yükseltildi.

'ÇİFTE ZAM' TEPKİSİ VE HAZİNE GARANTİSİ DETAYLARI

Gece yarısı yürürlüğe sokulan fiyat artışlarının ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X platformu üzerinden açıklamalarda bulunarak projelerin arka planındaki bütçe yükünü özetledi.

Yavuzyılmaz, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle faaliyet gösteren tünel ve köprülerdeki araç geçiş ücretlerine aslında çifte zam uygulandığını belirtti. Bir taraftan gişe ücretleri katlanırken diğer taraftan da işletmeci şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur üzerinden ayarlama yapıldığını aktardı.

ŞİRKETLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Milletvekilinin paylaştığı rakamlara göre, söz konusu zam ve kur ayarlamasıyla beraber Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü’nde 2.697 liraya tırmandı. Araba sahipleri bu tutarın 1.170 lirasını gişede öderken, devlet geçen her araç için şirkete 1.527 lira fark ödemesi yapacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Hazine'nin garanti ettiği geçiş ücreti 279 liraya çıkarken, bunun 110 lirasını kullanan sürücüler, 169 liralık farkı ise Hazine karşılayacak.

Avrasya Tüneli’nde 348 liraya ulaşan garanti araç geçiş ücretinin 330 lirası sürücüler tarafından, kalan 18 liralık fark ise yine Hazine tarafından şirketlere ödenecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde Hazine garantisi 1.170 lira olarak güncellendi ve sürücülerin ödeyeceği tutar da 1.170 lira olarak belirlendiği için geçen araçlar adına şirketlere ekstra bir fark ödemesi yapılmayacak.

GÜNLÜK KOTALAR TUTTURULAMAZSA FATURA BÜYÜYECEK

Yavuzyılmaz'ın dikkat çektiği bir diğer hayati detay ise sözleşmelerdeki araç geçiş garantileri oldu.

Paylaşılan bilgilere göre, bu dev projelerde garanti edilen günlük araç geçiş kotaları tutturulamazsa Hazine; geçmeyen, yani hedefin altında kalan her araç için şirketlere Osmangazi Köprüsü’nde 2.697 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 1.170 lira, Avrasya Tüneli’nde 348 lira ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 279 lira ödemek mecburiyetinde kalacak.