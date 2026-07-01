Resmî Gazete'de yayımlandı: Yol ücretlerine zam!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş tarifelerinde fiyat artışına gidildi. Sürücüleri yakından ilgilendiren karar, gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ZAM ORANLARI VE YENİ ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 1.170 lira olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 110 lira oldu. Zam, şehirlerarası seyahat edenler ve lojistik sektörünün en büyük gider kalemlerinden birini doğrudan etkileyecek.

Osman Gazi Köprüsü ücretleri:

1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretleri:

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Gece yarısı yapılan zam, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bugünden itibaren geçerli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı yapıldığını resmen duyurdu. Yeni tarife, sürücülerin seyahat bütçelerini doğrudan etkileyecek.