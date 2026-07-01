Gece yarısı zamlarına AKP'li Şamil Tayyar da isyan etti: Tavukçu yapsa kayyum atanırdı

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 1 Temmuz saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere kamu ve özel sektör işbirliğiyle işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı.

AKP’li Şamil Tayyar da gece yarısı zamlarını eleştirerek, iktidarın kamudaki fiyatlama politikasına tepki gösterdi.

GECE YARISI ZAMLARINA AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR DA İSYAN ETTİ

Şamil Tayyar, son düzenlemeyle yıl içinde ikinci kez artışa gidildiğinin altını çizerek “Bugün itibariyle bazı köprü ve otoyol geçişlerine en az yüzde 18 oranında zam yapıldı. Ocak başında da yüzde 25.49 oranında zam yapılmıştı. Yani yılın ikinci zammıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyat artışı nedeniyle soruşturma başlatılıp kayyum atanan tavuk firmalarını hatırlatan Tayyar, "Bu zamları tavuk firması yapsaydı ‘kayyım’ atanırdı" diyerek sert çıkıştı.

Enflasyonla mücadelede tüm kesimlerin eşit şekilde fedakârlık yapması gerektiğini vurgulayan Tayyar, kamu zamlarına gerekçe gösterilen ekonomik koşulların özel sektör için de geçerli olduğuna dikkat çekti. Kamu sektörünün fiyatlandırma politikalarını eleştiren Tayyar, şunları söyledi:

“Kamu sektörü kendi ürettiği mal ve hizmetlere fiyat tarifesini belirlerken bonkör davranıyor, firmalardan fedakarlık istiyor. Aynı şekilde enflasyonla mücadelenin ağır yükünü dar ve sabit gelirliler çekiyor. Oysa kamu enflasyonla mücadelede öncü ve örnek olmalıdır.”

"TAVUKÇU YAPSA KAYYUM ATANIRDI"

AKP'li Şamil Tayyar'a "Tavukçu yapsa kayyum atanırdı" dedirten o zamlarla Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden otomobil geçiş ücreti 790 liradan 1.170 liraya yükseltildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan zamlara ilişkin açıklamada, KÖİ kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinin 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00’dan itibaren yeniden düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretleri 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00'dan itibaren (30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücretlerinde değişliğe gidilmezken köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamlar sonrası geçiş ücretleri şu şekilde oldu: